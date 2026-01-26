Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi
Yaz transfer döneminin ardından tekrar adı Türk takımlarıyla anılan Yves Bissouma, gündem olmayı sürdürüyor. Sakatlık sonrası tekrar sahalara geri dönen ve performansıyla dikkat çeken deneyimli isim hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler, "Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları incelemeye devam ediyor. Özellikle, Yves Bissouma sakatlık geçmişi merak edilirken, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da takip ediliyor. İşte, Yves Bissouma piyasa değeri ve hakkında öne çıkan detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 18:40
YVES BISSOUMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Real Bamako'da başlayan ve 2016'da Lille B takımına transfer olan Yves Bissouma, burada gösterdiği başarılı performansla Lille'in as takımına yükselmeyi başardı. 2018 senesinde Brighton'ın yolunu tutan Bissouma, ardından 2022 yılında Tottenham'a transfer oldu.
YVES BISSOUMA SAKATLIK GEÇMİŞİ
Yaz transfer döneminde Türk takımlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan, ancak beklenmedik sakatlık sonrası transferinden vazgeçilen Yves Bissouma'nın sakatlık geçmişi şu şekilde:
2025-2026 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 31)
2024-2025 Darbeye bağlı sakatlık (Kaçırılan maç sayısı: 2)
2024-2025 Kasık sorunları (Kaçırılan maç sayısı: 2)
2023-2024 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 4)
2022-2023 Bilek çatlağı (Kaçırılan maç sayısı: 17)
2021-2022 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 6)
2018-2019 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 12)
2018-2019 Kalça sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 3)
YVES BISSOUMA İSTATİSTİKLERİ
Lille, Brighton ve Tottenham gibi takımlarda kritik maçlara çıkan Yves Bissouma'nın istatistikleri şöyle:
-295 maç
-14 gol
-5 asist
Mali Milli Takımı ile 46 maçta süre bulan Yves Bissouma, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırırken, 8 kez gol pası verdi.
YVES BISSOUMA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Yves Bissouma piyasa değeri 15 milyon euro.
