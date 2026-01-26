CANLI SKOR ANA SAYFA
Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

Yaz transfer döneminin ardından tekrar adı Türk takımlarıyla anılan Yves Bissouma, gündem olmayı sürdürüyor. Sakatlık sonrası tekrar sahalara geri dönen ve performansıyla dikkat çeken deneyimli isim hakkında araştırmalarını sürdüren futbolseverler, "Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları incelemeye devam ediyor. Özellikle, Yves Bissouma sakatlık geçmişi merak edilirken, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da takip ediliyor. İşte, Yves Bissouma piyasa değeri ve hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 18:40
Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

Yaz transfer döneminin ardından yeniden Türk kulüpleriyle adı anılmaya başlayan Yves Bissouma, futbol gündemindeki yerini koruyor. Yaşadığı sakatlığı geride bırakarak sahalara dönen ve performansıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu hakkında; yaşı, kökeni ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle Bissouma'nın sakatlık geçmişi, saha içi istatistikleri ve kariyer basamakları yakından takip edilirken, güncel piyasa değeri de futbolseverlerin ilgi odağında yer alıyor. Peki, Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

YVES BISSOUMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yves Bissouma, 30 Ağustos 1996 tarihinde Fildişi Sahili'nin Issia bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Malili olan deneyimli futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam ediyor. 1,82 metrelik boyu ile dikkat çeken 29 yaşındaki Bissouma, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

YVES BISSOUMA MEVKİSİ NE?

Atletik yapısı, enerjisi ve dinamizmi ile ön plana çıkan Yves Bissouma ön libero mevkisinde oynuyor. Deneyimli oyuncu, ayrıca merkez orta saha olarak da forma giyiyor.

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

YVES BISSOUMA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Real Bamako'da başlayan ve 2016'da Lille B takımına transfer olan Yves Bissouma, burada gösterdiği başarılı performansla Lille'in as takımına yükselmeyi başardı. 2018 senesinde Brighton'ın yolunu tutan Bissouma, ardından 2022 yılında Tottenham'a transfer oldu.

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

YVES BISSOUMA SAKATLIK GEÇMİŞİ

Yaz transfer döneminde Türk takımlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan, ancak beklenmedik sakatlık sonrası transferinden vazgeçilen Yves Bissouma'nın sakatlık geçmişi şu şekilde:

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

2025-2026 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 31)
2024-2025 Darbeye bağlı sakatlık (Kaçırılan maç sayısı: 2)
2024-2025 Kasık sorunları (Kaçırılan maç sayısı: 2)
2023-2024 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 4)
2022-2023 Bilek çatlağı (Kaçırılan maç sayısı: 17)
2021-2022 Diz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 6)
2018-2019 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 12)
2018-2019 Kalça sakatlığı (Kaçırılan maç sayısı: 3)

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

YVES BISSOUMA İSTATİSTİKLERİ

Lille, Brighton ve Tottenham gibi takımlarda kritik maçlara çıkan Yves Bissouma'nın istatistikleri şöyle:

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

-295 maç
-14 gol
-5 asist

Yves Bissouma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bissouma sakatlık geçmişi

Mali Milli Takımı ile 46 maçta süre bulan Yves Bissouma, bu karşılaşmalarda 5 defa rakip fileleri havalandırırken, 8 kez gol pası verdi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
