Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Ara transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Galatasaray, daha önce de adı sarı-kırmızılılar ile anılan ve güncel olarak İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Jhon Arias'ı yeniden gündemine aldı.

28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya Palmeiras'ın yoğun ilgisi olduğu fakat Arias'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği aktarıldı. Bu durumun ise Cimbom'u transferde güçlü bir aday haline getirdiği kaydedildi.