Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Galatasaray'da ara transfer dönemi sessizliği sürerken Jhon Arias yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz dönemlerde de Kolombiyalı yıldız ile ilişkilendirilmiş fakat somut adımların olmaması sebebiyle oyuncu Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'a imza atmıştı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 11:53
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Ara transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Galatasaray, daha önce de adı sarı-kırmızılılar ile anılan ve güncel olarak İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Jhon Arias'ı yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya Palmeiras'ın yoğun ilgisi olduğu fakat Arias'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği aktarıldı. Bu durumun ise Cimbom'u transferde güçlü bir aday haline getirdiği kaydedildi.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Öte yandan Jhon Arias'ın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi formda olmak ve düzenli süre alabileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Arias için nabız yoklayan Galatasaray'ın somut adımlar atması halinde transferde mutlu sona ulaşmasının kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Her iki kanatta da görev alabilen sağ ayak, 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Kolombiyalı futbolcu çıktığı son üç maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başarmıştı.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Temmuz 2025'te Arias'ı 17 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Wolves, şu anda Premier Lig'de 7 puan ile son sırada yer alıyor.

Galatasaray'da gündem yeniden Jhon Arias!

Galatasaray ve Palmeiras'ın radarındaki oyuncuyu Avrupa'dan çeşitli kulüplerin de takip ettiği aktarılıyor.

