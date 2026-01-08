Cyril Ngonge kimdir? Cyril Ngonge kaç yaşında, nereli?

Cyril Ngonge kaç yaşında? Cyril Ngonge nereli ve hangi pozisyonda oynuyor? Belçika futbolunun yükselen isimlerinden biri olan Cyril Ngonge, hücum orta saha, kanat oyuncusu ve forvet olarak görev yapabilen profesyonel bir futbolcudur. Sahadaki hareketliliği ve skor katkısıyla dikkat çeken Ngonge, modern futbolun aradığı çok yönlü hücum profiline sahiptir. Belçika'da dünyaya gelen Cyril Ngonge, futbola genç yaşlarda başladı ve kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Oyun kurma becerisi, ceza sahasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle ön plana çıkan oyuncu, forma giydiği takımlarda hücum gücünü artıran isimlerden biri oldu. Cyril Ngonge kaç yaşında, nereli ve hangi mevkilerde oynuyor soruları, hem transfer dönemlerinde hem de maç performansları sonrası futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

CYRIL NGONGE KİMDİR?

Cyril Ngonge (26 Mayıs 2000), hücum orta saha, kanat oyuncusu ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen Belçikalı profesyonel futbolcudur. Serie A ekiplerinden Napoli'nin oyuncusu olan Ngonge, 2025–2026 sezonunda Torino'da kiralık olarak forma giymektedir. Aynı zamanda Belçika millî takımı formasını da giyen Ngonge, çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çekmektedir. Hızı, bire birdeki etkinliği ve ceza sahasına yaptığı koşularla ön plana çıkan Ngonge, modern futbolun aradığı dinamik hücum profiline sahip oyuncular arasında gösterilmektedir.

CYRIL NGONGE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

26 Mayıs 2000 doğumlu olan Cyril Ngonge, Belçika doğumludur. Futbolculuk kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden biri olan Club Brugge altyapısında başlamış ve genç yaşta profesyonel seviyeye yükselmiştir.

KULÜP KARİYERİ

Club Brugge

Cyril Ngonge, futbol eğitimini Club Brugge altyapısında aldı. Profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına 2 Aralık 2018 tarihinde Belçika Pro Ligi'nde Standard Liège karşısında çıktı. Bu karşılaşmada 20. dakikada Emmanuel Dennis'in yerine oyuna dahil olarak A takım formasıyla sahaya ilk kez adım attı.

Jong PSV (Kiralık)

1 Eylül 2019'da gelişimini sürdürmesi amacıyla 2019–2020 sezonu için Jong PSV'ye kiralandı. Eerste Divisie'de forma giyen Ngonge, kulüp adına ilk maçına 13 Eylül 2019 tarihinde Jong AZ karşısında çıktı. Hollanda'daki bu dönem, oyuncunun düzenli süre alarak fiziksel ve taktik gelişimini hızlandırdığı bir süreç oldu.

RKC Waalwijk

Kiralık dönüşünün ardından Ngonge, Eredivisie ekiplerinden RKC Waalwijk'e transfer edildi. Burada kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Kulüp adına ilk golünü, dördüncü maçında Feyenoord karşısında alınan 2-2'lik beraberlikte kaydetti.

FC Groningen

RKC Waalwijk'teki başarılı sezonunun ardından FC Groningen'e transfer olan Ngonge, burada da istikrarlı performansını sürdürdü. Hücum hattındaki çok yönlü rolü sayesinde takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu ve Eredivisie'de dikkatleri üzerine çekti.

Hellas Verona

19 Ocak 2023'te Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olan Ngonge, İtalya kariyerine hızlı bir giriş yaptı. Serie A'daki ilk maçına 30 Ocak 2023'te Udinese karşısında çıktı. İlk golünü ise bir hafta sonra Lazio ile 1-1 berabere biten maçta kaydederek taraftarların beğenisini kazandı.

Napoli

Ngonge, 19 Ocak 2024'te Napoli ile sözleşme imzaladı. Napoli formasıyla ligdeki ilk maçına 28 Ocak 2024'te Lazio karşısında çıktı. Teknik kapasitesi ve rotasyon oyuncusu olarak sunduğu katkı, onu Napoli kadrosunun önemli parçalarından biri haline getirdi.

Torino (Kiralık)

24 Temmuz 2025'te, Cyril Ngonge, Serie A ekiplerinden Torino'ya 1 milyon Euro bedelle bir yıllığına kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer aldı. Torino'da düzenli forma şansı bulması, oyuncunun kariyeri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Cyril Ngonge, Belçika millî takımıyla ilk maçına 10 Ekim 2024'te çıktı. UEFA Uluslar Ligi kapsamında İtalya'ya karşı oynanan ve 2-2 biten maçta, 87. dakikada Loïs Openda'nın yerine oyuna girerek A millî takım formasını ilk kez giydi.

OYUN STİLİ VE ÖZELLİKLERİ