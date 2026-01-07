Süper Cimbom

Mücadele ettiği her kulvarda sonuna kadar gitmek isteyen G.Saray, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek istiyor. Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 4-1 yenerek yeni formatta finale yükselen ilk takım olan Galatasaray, bu kupayı daha önce müzesine 17 kez götürdü. 2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle düzenlenen turnuvada 28. kez final gören sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 maçın 17'sini kazanarak kupalara doyamadı. Geçen yıl duble yapan Cimbom, bu sezon ise üçleme peşinde.

RAKİP YİNE FENERBAHÇE

Önceki gün oynanan maçta birçok eksiği bulunan Trabzon karşısında zorlanmayan sarı-kırmızılılar rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Rakibi ile oynadığı son 9 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 28 Ağustos'ta oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmayla başlayan seride Trabzonspor'a karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray'ın finaldeki rakibi, Samsunspor'u eleyen F.Bahçe oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen yılki olaylı finalde rakibini 1-0 yenmişti.