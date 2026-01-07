CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Süper Cimbom

Süper Cimbom

Trabzonspor’u yenerek tarihinde 28. kez Süper Kupa’da finale yükselen Galatasaray, geride kalan 27 finalin 17’sinde kupayı kazanmayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Cimbom

Mücadele ettiği her kulvarda sonuna kadar gitmek isteyen G.Saray, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek istiyor. Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 4-1 yenerek yeni formatta finale yükselen ilk takım olan Galatasaray, bu kupayı daha önce müzesine 17 kez götürdü. 2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle düzenlenen turnuvada 28. kez final gören sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 maçın 17'sini kazanarak kupalara doyamadı. Geçen yıl duble yapan Cimbom, bu sezon ise üçleme peşinde.

RAKİP YİNE FENERBAHÇE

Önceki gün oynanan maçta birçok eksiği bulunan Trabzon karşısında zorlanmayan sarı-kırmızılılar rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Rakibi ile oynadığı son 9 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen G.Saray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 28 Ağustos'ta oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmayla başlayan seride Trabzonspor'a karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray'ın finaldeki rakibi, Samsunspor'u eleyen F.Bahçe oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen yılki olaylı finalde rakibini 1-0 yenmişti.

REKLAM-IDEFIX
F.Bahçe Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13