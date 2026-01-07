Osimhen sıkıntısı

Galatasaray'ın yokluğunu hissetiği Victor Osimhen, milli takım kampında krize neden oldu... Nijeryalı forvet, 2 gol attığı 4-0'lık Mozambik maçı sonrasında milli takım kampında yaşanan kriz sonrası Türkiye'ye dönme kararı aldı. "Milli Takım ile işim bitti, Türkiye'ye dönüyorum." diyerek yetkililere Mozambik maçından sonra çok sinirli ve gergin bir şekilde tepki gösterdiği öğrenilen Osimhen'in, öfkeli şekilde "Artık yokum" diyerek stattan ayrıldığı iddia edildi. Ancak ikna edilen Osimhen'i ikna ettiği öğrenildi.

İSYANIN SEBEBİ LOOKMAN MI?

Nijerya'nın Mozambik'i 4-0 yendiği maçta, G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer gündeminde yer alan Lookman ile saha içinde bir tartışma yaşadığı ve bu neden ile Osimhen'in ayrılmak istediği öğrenildi. Lookman da maç sonu aaha içindeki tartışmayı doğruladı ancak "Başka bir sorun yok' dedi. Mozambik karşılaşmasında Osimhen 2, Lookman 1 gol atmıştı. Galatasaray kulübü yetkililerinin yaşanan bu durumu yakından takip ettiği ve duruma göre (krizin çözülmemesi halinde) dönüş için ortak planlar yaptığı da öğrenildi.

Nijerya ile Afrika Kupası'nda 4 maça çıkan Osimhen, 5 gole (4 gol, 1 asisit) katkı yaptı