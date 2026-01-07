Hedef Gueye

Ara transfer döneminde en az 4 takviye yapmaya hazırlanan G.Saray'da öncelik tamamen orta saha transferine verilmiş durumda. Elinde geniş bir liste bulunan yönetim, çok sayıda futbolcu ile temasta bulunuyor. Bu isimlerden birisinin de İspanyol ekibi Villarreal forması giyen 26 yaşındaki Pape Gueye olduğu ortaya çıktı. 1.89 boyundaki Gueye, fizik gücü ile dikkat çeken bir isim. Mario Lemina'ya oranla daha genç, istikrarlı ve uzun boylu olan Senegalli futbolcu için girişimlere start verildi ancak Afrika Kupası süreci uzatıyor.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Son dönemlerde transfer döneminde Afrika kökenli ve fizik gücü yüksek isimlere yönelen G.Saray, Gueye için yaklaşık 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. İsmail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Gueye, Fransa'da doğdu ve bu ülkenin alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ardından Senegal Milli Takımı'nı tercih eden başarılı oyuncu, ülkesinin vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Bugüne kadar 3 farklı takımda forma giyen Gueye, beklenen patlamayı İspanya'da yaptı ve herkesi hayran bıraktı.

JAKOBS FAKTÖRÜ

Sarı-kırmızılıların bir süredir Gueye'yi yakından takip ettiği ortaya çıktı. Teknik heyetin İsmail Jakobs ile yaptığı görüşmede de oyuncunun karakteri hakkında olumlu geri dönüş alması yönetimi harekete geçirdi. Yönetim eğer Villarreal'i ikna edebilirse Gueye ile yapacağı görüşmelerde Jakobs'tan da destek alacak.

6-8 OYNUYOR VE UZUN PAS ATIYOR

Gueye uzun boyu ve güçlü fiziğine karşın ayakları da oldukça iyi bir isim. Villarreal takımından önce Le Havre ve Marsilya'da forma giyen Senegalli, gerçek patlamayı İspanya'da yaptı. Hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilen Gueye'nin en büyük özelliklerinden birisi de ters kanatlara attığı uzun ve başarılı toplar.

SENEGAL'DE TARİHE GEÇTİ

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Gueye, buradaki performansı ile Senegal tarihine geçti. İlk kez Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasından sonra Senegal tarihinde bir maçta iki gol atan ilk isim olan Gueye, Sudan karşısında maçın yıldızı seçilmişti. Sengal çeyrek finalde Mali ile karşılaşacak.