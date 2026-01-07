CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hedef Gueye

Hedef Gueye

Sarı-kırmızılılar orta akanda yine fizik gücü yüksek bir isme yöneldi. İsmail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Pape Gueye için yönetim harekete geçti. Villarreal ile temaslara başlayan G.Saray önemli bir bütçe ayırmış durumda.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef Gueye

Ara transfer döneminde en az 4 takviye yapmaya hazırlanan G.Saray'da öncelik tamamen orta saha transferine verilmiş durumda. Elinde geniş bir liste bulunan yönetim, çok sayıda futbolcu ile temasta bulunuyor. Bu isimlerden birisinin de İspanyol ekibi Villarreal forması giyen 26 yaşındaki Pape Gueye olduğu ortaya çıktı. 1.89 boyundaki Gueye, fizik gücü ile dikkat çeken bir isim. Mario Lemina'ya oranla daha genç, istikrarlı ve uzun boylu olan Senegalli futbolcu için girişimlere start verildi ancak Afrika Kupası süreci uzatıyor.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Son dönemlerde transfer döneminde Afrika kökenli ve fizik gücü yüksek isimlere yönelen G.Saray, Gueye için yaklaşık 25 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. İsmail Jakobs'un Senegal Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Gueye, Fransa'da doğdu ve bu ülkenin alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ardından Senegal Milli Takımı'nı tercih eden başarılı oyuncu, ülkesinin vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Bugüne kadar 3 farklı takımda forma giyen Gueye, beklenen patlamayı İspanya'da yaptı ve herkesi hayran bıraktı.

JAKOBS FAKTÖRÜ

Sarı-kırmızılıların bir süredir Gueye'yi yakından takip ettiği ortaya çıktı. Teknik heyetin İsmail Jakobs ile yaptığı görüşmede de oyuncunun karakteri hakkında olumlu geri dönüş alması yönetimi harekete geçirdi. Yönetim eğer Villarreal'i ikna edebilirse Gueye ile yapacağı görüşmelerde Jakobs'tan da destek alacak.

6-8 OYNUYOR VE UZUN PAS ATIYOR

Gueye uzun boyu ve güçlü fiziğine karşın ayakları da oldukça iyi bir isim. Villarreal takımından önce Le Havre ve Marsilya'da forma giyen Senegalli, gerçek patlamayı İspanya'da yaptı. Hem 6 hem de 8 numarada forma giyebilen Gueye'nin en büyük özelliklerinden birisi de ters kanatlara attığı uzun ve başarılı toplar.

SENEGAL'DE TARİHE GEÇTİ

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Gueye, buradaki performansı ile Senegal tarihine geçti. İlk kez Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasından sonra Senegal tarihinde bir maçta iki gol atan ilk isim olan Gueye, Sudan karşısında maçın yıldızı seçilmişti. Sengal çeyrek finalde Mali ile karşılaşacak.

Aslan dünya yıldızı için harekete geçti
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13