Hedef Süper Kupa

Son yıllarda mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarısı ile dikkat çeken G.Saray, şimdide gözünü Süper Kupa'ya çevirmiş durumda. İlk kez devre arasında ve eleme usulüne göre toplamda 3 maç yapılacak olan kupaya büyük önem veren sarı-kırmızılılar, forma giyebilecek tüm oyuncularını maçın oynanacağı G.Antep'e götürecek. Yarın ezeli rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan G.Saray'da, kupa maçlarında rakibine karşı kurduğu ezici üstünlük dikkat çekiyor. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde iki takım karşı karşıya gelirken kazanan 3-0 ile G.Saray olmuştu.

TEK MAÇ 1975-76'DA

İki takım arasında son 28 senede kupa maçlarında toplamda 6 maç yapıldı. Bunların 5'ini Galatasaray kazanırken, diğer karşılaşmada ise 90 dakika berabere sonuçlandı. Penaltılarda ise üstünlük kuran taraf yine sarı-kırmızılılar oldu. İki takım 2006 yılından itibaren oynanan Süper Kupa'da ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ancak daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle düzenlenen turnuvada iki takım bir kez 1975-76 yılında mücadele etti. O karşılaşmayı da 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı.

NEŞELİ ANTRENMAN

Süper Kupa'da yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan G.Saray'da bu karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmalarda oyuncuların keyifli tavırları dikkat çekti.

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Süper Kupa'da G.Saray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan yarı final maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçta Cihan Aydın görev yapacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ile Serkan Çimen üstlenecek. Aydın daha önce iki takımın maçını iki kez yönetirken, geçen sezonki kupa finalini Galatasaray 3-0 kazanırken, bu sezon RAMS Park'taki derbi ise 0-0 berabere bitmişti.

G.ANTEP YOLCUSU

G.Saray'da Super Kupa maçının hazırlıkları bugün yapılacak idmanın ardından son bulacak. Sarı-kırmızılılar bugün 13.00'te Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanda sonra Trabzon maçının oynanacağı G.Antep'e özel bir uçakla hareket edecek.