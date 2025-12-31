CANLI SKOR ANA SAYFA
Osimhen ilk 5'te

Osimhen ilk 5’te

Cimbom’un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, Avrupa’nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan ilk 5 futbolcu içinde yer aldı, 42 karşılaşmada 37 kez ağları sarstı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Osimhen ilk 5’te

Victor Osimhen, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan ilk 5 futbolcu içinde yer aldı. Galatasaray'ın başarılı yıldızı 2025 yılı içerisinde çıktığı 42 maçta 37 gol attı. Osimhen, Real Madrid'de 58 gol atan Kylian Mbappe, Bayern Münih'te 48 gol kaydeden Harry Hane, Benfica'da 42 gol bulan Vangelis Pavlidis ve 37 gol bulan Manchester City'li Erling Haaland'ı takip ediyor. Nijeryalı yıldız forvet, 2025'i Sporting ve Arsenal'de geçirip 34 gol atan Gyökeres, Dortmund'da 31 gol kaydeden Guirassy ve 29 gol bulan PSG'li Ousmane Dembele'yi geçti.

2025'İN KRALI OLDU

2025 yılı içerisinde Galatasaray formasıyla 37 gol atan Victor Osimhen'den büyük katkı geldi. Takımın 2025 yılı içinde rakip filelere gönderdiği 115 golün yüzde 32'sini atan Osimhen yakaladığı başarıyla ön plana çıktı. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de 2024- 2025 sezonunu 26 golle gol kralı tamamlamıştı.

FAS'TA ÖZEL MİSAFİR

Nijerya Milli Takımı ile Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen'i G.Saray taraftarı ziyaret etti. Video yayınlayan taraftar, şöyle konuştu: "Türkiye'den geldim. Büyük hayranıyım. Eşsiz biri. Özel sevgi. Çok mütevazı biri, benzersiz."

