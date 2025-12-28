Eren Elmalı'nın cezası sona erdi

Bahis soruşturması kapsamında 45 gün men cezası alan Eren Elmalı, bugün itibariyle cezasını tamamladı. Artık takımının oynayacağı tüm resmi maçlarda forma giyme fırsatı bulacak olan Eren Elmalı, Süper Kupa maçlarıyla birlikte sahalara dönüş yapacak. Jakobs'un Afrika Kupası'nda bulunması nedeniyle Eren'in dönüşü büyük bir sevinç yarattı.
