Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Griezmann’a yakın takip

Aslan'da Antoine Griezmann’a olan ilgi sürüyor. 34 yaşındaki ünlü yıldızın Atletico Madrid’deki geleceğini takip eden Cimbom’dan olası bir transfer hamlesi gelebilir

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Griezmann’a yakın takip

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken Antoine Griezmann'a olan ilgi dikkat çekiyor. 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun Atletico Madrid'deki geleceği takip ediliyor. Galatasaray yönetimi, Fransız yıldızın ayrılma kararı alması halinde hemen harekete geçecek. Atletico Madrid'le sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Griezmann'a resmi teklif yapılması planlar arasında duruyor. Bu sezon İspanyol kulübünde 25 maçta 9 gol atan ve 1 asist yapan deneyimli futbolcunun ocak ayında geleceğiyle karar vereceği belirtildi. Atletico Madrid'deki kadro yapılanmasına göre Antoine Griezmann'la ilgili adımlar atılacak.

MERTENS'İN ROLÜNÜ ALABİLİR

Transfer gündeminde yer alan Antoine Griezmann'ın, tecrübesi ve kalitesiyle Dries Mertens'in verdiği katkıyı vermesi bekleniyor. 34 yaşındaki Fransız yıldız, mevkii olarak da Mertens ile aynı mevkiide oynamasıyla dikkat çekiyor. Belçikalı yıldız, Galatasaray'da 2022-2025 yılları arasında forma giymiş ve 3 şampiyonluk yaşamıştı. Mertens liderliğiyle hem takıma hem de teknik heyete verdiği destekle camiada büyük güven kazanmıştı.

SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
