Galatasaray'dan Mika Godts atağı! Son karar Okan Buruk'un

Galatasaray'dan Mika Godts atağı! Son karar Okan Buruk'un

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir kanat takviyesi yapması isteyen sarı-kırmızılıların Ajax'ın Belçikalı yıldızı Mika Godts'u uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan Mika Godts atağı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında kadrosuna kanat takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Mika Godts atağı!

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden birinin de Ajax forması giyen Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Mika Godts atağı!

Sarı-kırmızılı scoutların genç yıldızın maçlarını bir süredir takip ettiği ve oyuncu hakkında olumlu rapor verdikleri öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelen raporları inceledikten sonra transfer hakkında son kararını verecek.

Galatasaray'dan Mika Godts atağı!

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Godts, 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan genç yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Mika Godts atağı!

Godts, Belçika Milli Takımı alt yaş gruplarında 16 kez forma giydi. 2 gol attı.

