CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Paşalar gibi

Paşalar gibi

Aslan evinde kükredi, rakibini Yunus, Sara ve İcardi’nin golleriyle devirdi. Puanını 42’ye yükselten sarı-kırmızılılar, geçen yıl olduğu gibi bu sene de sezonun ilk bölümünü zirvede bitirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paşalar gibi

İlk yarının son haftasında dün Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, zaman zaman zorlandığı karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Bu galibiyetle, puanını 42'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonunun ilk yarısını da ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede tamamladı. Maça oldukça hızlı başlayan cimbom, 10'da Yunus Akgün'le öne geçti. Ancak bu golde 'aslan payı' Barış Alper Yılmaz'ındı. İlk golü atan Yunus, 38'de ise müsait durumda kaleci Gianniotis'i geçemedi.

6 DAKİKADA İKİ GOL

İkinci yarıda top G.Saray'ın hakimiyetinde olsa da K.Paşa, rakibe fazla pozisyon vermedi. Sarı-kırmızılı taraftarların endişelendiği dakikalarda ilk golü atan Yunus, yaptığı presle Szalai'yi hataya zorladı. Ardından topu Sara'ya bıraktı. Sambacı, önce sola, sonra sağa çekti, vurdu, harika bir golle farkı ikiye çıkardı. Bu golden sadece 6 dakika sonra ise İcardi sahne aldı. Tangocu, şık bir ayak içiyle golünü attı, hem farkı üçe çıkardı hem de G.Saray'ın tarihe geçti.

2

Gabriel Sara, 26 Ekim'deki Göztepe maçının ardından ligdeki ikinci golünü dün Kasımpaşa'ya attı.

F.Bahçe'den Almanya’ya stoper çıkarması!
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..."
DİĞER
Galatasaray'da Mauro Icardi'den yeni rekor! Hagi'yi geride bıraktı...
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı detayları! 07:10
Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! Osimhen’den flaş G.Saray mesajı! 00:54
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "3 bölgede oynayacak..." 00:54
G.Saray'dan net galibiyet! G.Saray'dan net galibiyet! 00:54
Icardi G.Saray tarihine geçti! Icardi G.Saray tarihine geçti! 00:54
G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G.Saray liderliği geri aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 00:54
Daha Eski
Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! Göztepe evinde Samsun'a şans tanımadı! 00:54
Torreira’dan kötü haber! Torreira’dan kötü haber! 00:54
Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! Sörloth sorusuna Simeone’den yanıt! 00:54
PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... PSV'den Veerman açıklaması! F.Bahçe... 00:54
Semih gol orucunu bozdu! Semih gol orucunu bozdu! 00:54
Alanyaspor'dan net galibiyet! Alanyaspor'dan net galibiyet! 00:54