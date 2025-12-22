Paşalar gibi

İlk yarının son haftasında dün Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, zaman zaman zorlandığı karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazandı. Bu galibiyetle, puanını 42'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonunun ilk yarısını da ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde zirvede tamamladı. Maça oldukça hızlı başlayan cimbom, 10'da Yunus Akgün'le öne geçti. Ancak bu golde 'aslan payı' Barış Alper Yılmaz'ındı. İlk golü atan Yunus, 38'de ise müsait durumda kaleci Gianniotis'i geçemedi.

6 DAKİKADA İKİ GOL

İkinci yarıda top G.Saray'ın hakimiyetinde olsa da K.Paşa, rakibe fazla pozisyon vermedi. Sarı-kırmızılı taraftarların endişelendiği dakikalarda ilk golü atan Yunus, yaptığı presle Szalai'yi hataya zorladı. Ardından topu Sara'ya bıraktı. Sambacı, önce sola, sonra sağa çekti, vurdu, harika bir golle farkı ikiye çıkardı. Bu golden sadece 6 dakika sonra ise İcardi sahne aldı. Tangocu, şık bir ayak içiyle golünü attı, hem farkı üçe çıkardı hem de G.Saray'ın tarihe geçti.

2

Gabriel Sara, 26 Ekim'deki Göztepe maçının ardından ligdeki ikinci golünü dün Kasımpaşa'ya attı.