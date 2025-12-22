Lucas Torreira cezalı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Lucas Torreira, dünkü Kasımpaşa karşılaşmasında yine üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Sahanın her alanında yaptığı hamlelerle dikkat çeken Uruguaylı oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında gördüğü sarı kartla cezası duruma düştü. Torreira, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.