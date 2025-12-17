CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Galatasaray'da ara transfer dönemine az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Mario Lemina'nın alternatifi olması için Göztepe'nin yıldız isimlerinden Anthony Dennis'i gündemine aldığı öne sürüldü. Göztepe'nin Dennis için bonservis talebi ise belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Ara transferde önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray, arayışlara başladı. Premier Lig ekibi Brentford ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Vitaly Janelt ile temas kuran sarı-kırmızılılar, yurt içinden de bir yıldız adayını gözüne kestirdi: Anthony Dennis...

Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Göztepe'nin ön liberosu Dennis, bu sezon 15 maçta 3 gole imzasını koydu. 6 ve 8 numara pozisyonunda görev yapan Nijeryalı oyuncu, Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Romulo'yu sezon başında Leipzig'e 20 milyon Euro'ya satan Göztepe, Dennis'e 10 milyon Euro'ya yakın değer biçiyor.

Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Sabah'ın haberine göre, Alanyaspor'dan Maestro'nun ismi uzun süredir Galatasaray'a yazılsa da Göztepe'den Dennis'in listede olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

2004 doğumlu dinamoya, +2 kuralına uygun olduğu için sıcak bakılıyor ve sakatlık riski taşıyan Lemina'ya alternatif olarak görülüyor.

Galatasaray'dan Dennis'e kanca! İşte Göztepe'nin bonservis talebi

Göztepe, Anthony Dennis'i 25 Ocak 2023'te Nijerya ekibi Abuja'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

