Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sane'den resital

Alman futbolcu son haftalardaki şovunu Antalya’da da yaptı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında harika bir golle perdeyi açan Sane, 90+3'te ise İcardi'ye muazzam bir asist yaparak gecenin yıldızı oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'da oynadığı zaman bambaşka bir performans sergileyen Sane, son haftalardaki grafiğini Antalya deplasmanında da sürdürdü. Maçın 7. dakikasında Yunus'un pasında topu hemen soluna çekerek köşeye gönderen Alman futbolcu perdeyi açan isim oldu. 90 dakika boyunca takımının hücumlarındaki en kilit isim olan Sane, uzatmalarda da sahneye çıktı. Sağdan savunmanın arkasına sızıp topu taşıyan Sane, İcardi'ye güzel bir asist yaptı.

SON 3 MAÇTA 3 GOL-2 ASİST

Takımın attığı 4 golün yarısında pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcu, böylece son 3 Süper Lig maçında toplamda 3 gol-2 asistle tam 5 skor katkısında bulundu. Toplamda ise Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükselten Sane, 3 de asist kaydetti. Uyum sorununu atlattıktan sonra kalitesini gösteren ve ligde fark yaratan Alman oyuncu, izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Özellikle Yunus Akgün'ün dönüşü de Sane'nin performansını yukarıya çekti.

JAKOBS BIRAKMADI

Büyük bir özveri ile Monaco karşısında forma giyen Jakobs, henüz tam olarak iyileşmemesine karşın Antalyaspor karşısında da ilk 11'deki yerini korudu. Arkadaşlarını yalnız bırakmayan Senegalli oyuncu, milli takımına da davet edildi.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da son oynanan Monaco mücadelesine göre dün takımda iki değişiklik vardı. Teknik direktör Okan Buruk, Gabriel Sara ve sakatlığı bulunan Uğurcan'ın yerine Günay Güvenç ile Yunus Akgün'ü sahaya ilk 11'de sürdü.

DİĞER
