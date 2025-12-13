CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ederson sürprizi

Ederson sürprizi

Galatasaray, Atalanta’dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ederson’u takip ediyor. Brezilyalı yıldızın İtalyan ekibinden kiralanması için harekete geçilebileceği vurgulandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson sürprizi
Galatasaray, transfer dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan Ederson'u gözüne kestirdi. İtalyan basınında, Cimbom'un Brezilyalı orta saha oyuncusunu listesine eklediği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu orta sahada 6 numara ve 8 numarada oynayabiliyor. Sarı-kırmızılıların, Ederson'u kiralamak istediği ifade edildi. 2022'den beri Atalanta'da oynayan Ederson, 154 maçta 14 gol attı ve 5 asist yaptı. Brezilyalı orta saha, 2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi'ni de kazandı.
G.Saray'dan Guendouzi bombası!
TOD-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
F.Bahçe'de 2 veda birden!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! F.Bahçe'den Monaco'da muhteşem geri dönüş! 01:04
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 01:03
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik! 01:03
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! 01:03
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 01:03
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 01:03
Daha Eski
Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transferi... 01:03
Slot'tan Salah açıklaması! Slot'tan Salah açıklaması! 01:03
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! 01:03
Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 01:03
Livakovic'in yeni adresi belli oldu! Livakovic'in yeni adresi belli oldu! 01:03
Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Alperen Şengün'den akıl dolu basket! 01:03