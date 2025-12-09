Sahne Victor Osimhen'in

Şampiyonlar Ligi'ndeki en kritik maçına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken, Victor Osimhen'in form ve sağlık durumu teknik heyeti sevindiriyor. Her milli aradan sakatlıkla dönen Nijeryalı futbolcu henüz yüzde yüzüne ulaşamasa da sağladığı katkı paha biçilemiyor. Samsunspor karşısında birisi jeneriklik röveşata olmak üzere iki harika golle takımına 3 puanı getiren Osimhen'in Şampiyonlar Ligi performansı da hayran bırakıyor.

2 GOL ORTALAMASI

Başarılı futbolcu sakatlıklar nedeniyle 2 maçta takımını yalnız bırakırken çıktığı 3 mücadelede tam 6 gole imzasını attı. Krallık yarışında R.Madrid'in yıldızı Mbappe'nin (9) ardından ikinci sırada olan Osimhen, maç başına 2 gol ortalamasıyla ise zirvede bulunuyor. Bugün de sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Nijeryalı, hem takımının en büyük kozu olacak hem de Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam edecek. Bugün sahne Osimhen'in olacak.