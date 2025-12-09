CANLI SKOR ANA SAYFA
    Beşiktaş
    Fenerbahçe
    Galatasaray
    Trabzonspor
    Futbol
    Basketbol
    Ziraat Türkiye Kupası
    DİZİ
    Diğer Sporlar
    A Haber
    A Spor
    A News
    ATV
    A2TV
    Apara
    A Haber Radyo
    A Spor Radyo
    A News Radio
    Radyo Turkuvaz
    Turkuvaz Romantik
    Turkuvaz Efsane
    Vav Radyo
    Radyo Soft
    Radyo Energy
    Turkuvaz Anadolu
  Beşiktaş
  Fenerbahçe
  Galatasaray
  Trabzonspor
  Futbol
  Basketbol
  Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sahne Victor Osimhen'in

Sahne Victor Osimhen'in

Devler Ligi’nde çıktığı 3 maçta attığı 6 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alan Victor Osimhen, bugün sahaya ilk 11’de çıkarak takımının en önemli silahı olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Sahne Victor Osimhen'in

Şampiyonlar Ligi'ndeki en kritik maçına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken, Victor Osimhen'in form ve sağlık durumu teknik heyeti sevindiriyor. Her milli aradan sakatlıkla dönen Nijeryalı futbolcu henüz yüzde yüzüne ulaşamasa da sağladığı katkı paha biçilemiyor. Samsunspor karşısında birisi jeneriklik röveşata olmak üzere iki harika golle takımına 3 puanı getiren Osimhen'in Şampiyonlar Ligi performansı da hayran bırakıyor.

2 GOL ORTALAMASI

Başarılı futbolcu sakatlıklar nedeniyle 2 maçta takımını yalnız bırakırken çıktığı 3 mücadelede tam 6 gole imzasını attı. Krallık yarışında R.Madrid'in yıldızı Mbappe'nin (9) ardından ikinci sırada olan Osimhen, maç başına 2 gol ortalamasıyla ise zirvede bulunuyor. Bugün de sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Nijeryalı, hem takımının en büyük kozu olacak hem de Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam edecek. Bugün sahne Osimhen'in olacak.

