En iyi Sane

Türkiye'deki futbola uyum sağlaması zaman alan Sane, son haftalarda inanılmaz işler çıkarıyor. F.Bahçe derbisinde Alvarez ve Milan Skriniar'ı geçip 25 metreden harika bir gol atan Alman futbolcu, Samsunspor önünde de güzel golünü bir de asistle taçlandırarak galibiyetin baş mimarlarından birisi olmuştu. Avrupa kupalarında da forma giydiği maçlarda yıldızlaşan ve kendisini izleyenleri hayran bırakan Alman futbolcu, kariyerinin en iyi dönemine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Henüz 29 yaşında olan Sane, geride kalan 15 haftada 5 gole imzasını attı.

Kariyerinde ligde en fazla gol attığı sezonu geçen yıl Bayern Münih forması altında Bundesliga'da (11) yaşayan Sane, bunu geride bırakacağa benziyor. Ligde geride kalan 19 haftada 6 gol atması durumunda kendi rekorunu egale edecek olan Sane, performansıyla Almanya Milli Takımı'na da yeniden seçilmeyi başarmış ve oynadığı iki maçın da yıldızı olmuştu.

G.Saray taraftarı da uyum sorununu atlatan Sane'den daha fazlasını bekliyor.

Kariyerindeki en skorer lig sezonunu geçen yıl 11 golle yaşayan Sane, Türkiye'de 15 haftada 5 golü buldu bile.

Böyle giderse tarihin en skorer Sane'sini izleyeceğiz.