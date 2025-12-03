Derbinin hakemi Yasin Kol'a sert eleştiri!

Yasin Beyefendi, faul bile çalmadı. 82'de aynı Skriniar, Sara'yı kendi ceza alanı önünde faulle durdurdu, sonra da dizi ile sertçe itekledi. Kartın rengi sarı olmalıydı. F.Bahçe kaptanı, maç boyunca Yasin Beyefendi tarafından kollandı ama aslında sahada bile kalmamalıydı. İkili mücadeleleri, faulleri G.Saray lehine çalması gerekirken sessiz kaldı. Öyle bir komik olay var ki… 45+7'de Archie Brown, Sane'nin ayağına bastı, karşılığı sarıydı ama Yasin Beyefendi 'maç bitti' dedi. Böyle komedi mi olur! Yetersiz, bilgisiz, TFF'den torpilli Yasin Beyefendi dünyaya rezil olacak kararlar verdi.