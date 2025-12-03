CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Derbinin hakemi Yasin Kol'a sert eleştiri!

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle noktalanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol gündem olmaya devam ediyor. Usta yazar Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Yasin Kol ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:25
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-lacivertlilerin uzatma dakikalarında attığı golle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Derbinin en çok konuşulan ismiyse hakem Yasin Kol oldu. Özellikle Galatasaray cephesinin tepkisini çeken Kol, mücadele sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Usta yazar Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Yasin Kol'u sert bir şekilde eleştirdi. İşte o yazı...

LEVENT TÜZEMEN-YETERSİZ VE TORPİLLİ!

Okan Buruk, isyanında yerden göğe kadar haklı. Sadece Türkiye'de değil dünyada oynanan bütün derbilere baksak, 55. dakikadan itibaren 90+5'e kadarki 40 dakikada hiçbir kulübe faul çalınmamış örneğine tanık olamayız. Yasin Kol, tam 40 dakika göz göre göre faulleri çalmadı. 65'te Skriniar'ın Sara'nın ayağına basış şekli kimine göre kırmızı, kimine göre sarı olurdu ama kartsız geçmezdi.

Yasin Beyefendi, faul bile çalmadı. 82'de aynı Skriniar, Sara'yı kendi ceza alanı önünde faulle durdurdu, sonra da dizi ile sertçe itekledi. Kartın rengi sarı olmalıydı. F.Bahçe kaptanı, maç boyunca Yasin Beyefendi tarafından kollandı ama aslında sahada bile kalmamalıydı. İkili mücadeleleri, faulleri G.Saray lehine çalması gerekirken sessiz kaldı. Öyle bir komik olay var ki… 45+7'de Archie Brown, Sane'nin ayağına bastı, karşılığı sarıydı ama Yasin Beyefendi 'maç bitti' dedi. Böyle komedi mi olur! Yetersiz, bilgisiz, TFF'den torpilli Yasin Beyefendi dünyaya rezil olacak kararlar verdi.

OKAN HOCAYA UYARI MESAJI

Okan hocaya da bir uyarı yapmak istiyorum... Osimhen'i çıkarıp İcardi'yi sokmak gereksizdi. Osimhen duran toplarda bir savunmacı gibi tehlikeleri engelledi. Takım savunmaya gömülmüşken tecrübesiz Arda'yı sağ beke, Davinson'u stopere çekmeliydi. Bu hata pahalıya mal oldu. 3 puan, liderliği perçinleyecek, rakibin yenilmezligini sonlandırıp psikolojik etki yapacaktı.

GÖRÜNTÜLERLE UEFA'YA VE FIFA'YA GİTSİNLER

G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek ve yönetiminin TFF'ye gitmesini doğru buluyorum. Bir derbi maçında kötü bir hakem yönetimi ile G.Saray'ın fauller konusunda hakları çiğnendi. Özellikle Sara'ya yapılan hareketlere faul çalınmaması, Skriniar'ın sahada kalması skandaldı. Ama ben TFF'ye başvurunun yeterli olacağına inanmıyorum. Ne kadar şikâyet ederseniz edin, şikâyetleri TFF'nin bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor.

TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu bildiğini okuyor. G.Saray yönetimi büyük düşünmeli. Derbinin görüntülerini hem UEFA hakem komitesine hem de FIFA hakem komitesine götürmeli, Yasin Kol'u şikâyet etmeli. İnanıyorum ki UEFA ve FIFA'nın bilirkişileri Yasin Kol için 'Bu adam nasıl hakem olmuş. Asla maç yönetemez' yorumunu yapacaktır.

