Haberler Galatasaray Gözler golcülerde

Kritik F.Bahçe derbisi öncesinde G.Saray’ın en büyük silahları Victor Osimhen ve İcardi olacak. İki futbolcu ezeli rakiplerine karşı toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Lider olarak Kadıköy'deki F.Bahçe derbisine çıkacak olan G.Saray'da gözler golcülerine çevrilmiş durumda. Nijerya Milli Takımı'ndan bir kez daha sakatlanarak dönen Victor Osimhen, yoğun tedavi programı neticesinde bugünkü derbide oynayabilecek duruma geldi. Sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Osimhen ve oyuna ikinci yarıda dahil olması planlanan İcardi'nin ezeli rakiplerine karşı başarılı performansıyla dikkat çekerken teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

BİRER ASİST YAPTILAR

Bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada 9 kez fileleri havalandıran Osimhen ile 17 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan İcardi, takımın en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor. F.Bahçe'ye karşı forma giydiği 3 maçta 2 gol atan Osimhen ile 5 müsabakada 3 kez fileleri sarsan İcardi, derbide takımda gole en yakın oyuncular olacak. İki futbolcu bu maçlarda birer de asiste imza attı. Mauro İcardi bir gol daha atarsa F.Bahçe'ye en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

