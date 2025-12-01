Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sacha Boey ve FC Bayern yakında yollarını ayırabilir. Premier Lig'den savunma oyuncusu için ilk teklif geldiği öğrenildi. Bayern'in, Ocak ayında Sacha Boey'i satışa çıkaracağı yönünde karar aldığı ve oyuncuya talip çıktığı belirtildi. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Crystal Palace Bayern Münih'e Boey için resmi bir teklif sundu. Haberde, teknik direktör Oliver Glasner, Bayern sportif direktörü Christoph Freund ile doğrudan temas halinde. Premier Lig'den gelen teklifin miktarı henüz açıklanmadı.