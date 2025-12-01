CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sacha Boey ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman basını yıldız ismin ayrılığının yakın olduğunu belirterek, yapılan teklifi doğruladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 14:34
Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sacha Boey ve FC Bayern yakında yollarını ayırabilir. Premier Lig'den savunma oyuncusu için ilk teklif geldiği öğrenildi.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Bayern'in, Ocak ayında Sacha Boey'i satışa çıkaracağı yönünde karar aldığı ve oyuncuya talip çıktığı belirtildi.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Crystal Palace Bayern Münih'e Boey için resmi bir teklif sundu.

Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih'e teklif geldi

Haberde, teknik direktör Oliver Glasner, Bayern sportif direktörü Christoph Freund ile doğrudan temas halinde. Premier Lig'den gelen teklifin miktarı henüz açıklanmadı.

