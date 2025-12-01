Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Takvim'de yer alan haberde, Buruk'un planına göre sarı-kırmızılı ekibin; özellikle Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira üzerinden uygulanacak koordineli baskılarla Fenerbahçe defansını hataya zorlayacağı belirtildi.
Orta saha ve hücum hattı arasında kurulacak bu pres mekanizmasının, rakibi hazırlıksız yakalayarak hızlı hücum fırsatları yaratması bekleniyor. Galatasaray'da derbi hazırlıkları bu detaylarla devam ederken, Buruk'un öğrencilerinin idmanlarda yüksek tempo ve agresif ön alan baskısına odaklandığı ifade edildi.
