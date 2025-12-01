Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev derbi öncesinde takımını Fenerbahçe'nin geriden oyun kurarken yaşadığı sorunlara karşı özel olarak hazırladı. Tecrübeli teknik direktör, rakibin birinci bölgeden çıkışta yaptığı hataları değerlendirmek adına antrenman programında yoğun bir pres çalışmasına yer verdi.