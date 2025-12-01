CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Galatasaray, zorlu Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı lider ünvanını korumak üzere sahaya çıkacak. Kritik derbi öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'un planı belli oldu. İşte Cimbom'un ezeli rakibi karşısında 3 puana ulaşmak üzere izleyeceği yol...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev derbi öncesinde takımını Fenerbahçe'nin geriden oyun kurarken yaşadığı sorunlara karşı özel olarak hazırladı. Tecrübeli teknik direktör, rakibin birinci bölgeden çıkışta yaptığı hataları değerlendirmek adına antrenman programında yoğun bir pres çalışmasına yer verdi.

Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Takvim'de yer alan haberde, Buruk'un planına göre sarı-kırmızılı ekibin; özellikle Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira üzerinden uygulanacak koordineli baskılarla Fenerbahçe defansını hataya zorlayacağı belirtildi.

Galatasaray'da Kadıköy planı belli: Baskın basanındır!

Orta saha ve hücum hattı arasında kurulacak bu pres mekanizmasının, rakibi hazırlıksız yakalayarak hızlı hücum fırsatları yaratması bekleniyor. Galatasaray'da derbi hazırlıkları bu detaylarla devam ederken, Buruk'un öğrencilerinin idmanlarda yüksek tempo ve agresif ön alan baskısına odaklandığı ifade edildi.

