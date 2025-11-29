CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ocak ayında yıldız futbolcusuyla yollarını ayırabileceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 18:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerle kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayına çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Ara transfer döneminde başta Atalanta forması giyen Ademola Lookman olmak üzere birçok yıldızı gündemine alan Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen futbolcularla vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

JAKOBS OCAKTA AYRILABİLİR

Fransız basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Ismail Jakobs ile yollarını ayırabileceğini yazdı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

AfricaFootUnited kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde teklif gelmesi halinde Jakobs'u gönderebileceği belirtildi.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın, Senegalli sol bekin sık sık sakatlanması nedeniyle böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Ismail Jakobs, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta skor katkısı üretemedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde istifa! Süper Lig ekibinde istifa! 17:25
Alp Aksoy açılış yarışını kazandı! Alp Aksoy açılış yarışını kazandı! 16:29
Kayseri’den altın değerinde galibiyet! Kayseri’den altın değerinde galibiyet! 16:26
Ogier 9. kez dünya şampiyonu! Ogier 9. kez dünya şampiyonu! 16:04
G.Saray'dan nefes kesen maçta kritik zafer! G.Saray'dan nefes kesen maçta kritik zafer! 15:56
Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! Iğdır FK’dan başkentte kritik zafer! 15:51
Daha Eski
Trabzonspor-Konyaspor maçı bilgileri! Trabzonspor-Konyaspor maçı bilgileri! 15:49
Erzurumspor'dan gol yağmuru! Erzurumspor'dan gol yağmuru! 15:44
F.Bahçe derbi mesaisine başladı! F.Bahçe derbi mesaisine başladı! 15:21
Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! Derbi öncesi flaş Ederson iddiası! 15:06
Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! Tahkim Kurulu’ndan bahis kararı! 14:50
G.Saray'a derbi öncesi müjde! G.Saray'a derbi öncesi müjde! 14:37