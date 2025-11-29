Galatasaray'da şaşırtan ayrılık! Sebebi ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ocak ayında yıldız futbolcusuyla yollarını ayırabileceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
AfricaFootUnited kaynaklı haberde, sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde teklif gelmesi halinde Jakobs'u gönderebileceği belirtildi.
Galatasaray'ın, Senegalli sol bekin sık sık sakatlanması nedeniyle böyle bir karar aldığı aktarıldı.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Ismail Jakobs, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta skor katkısı üretemedi.
