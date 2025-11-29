Galatasaray’a derbi öncesi müjde! 3 yıldız isim takımla çalıştı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, dev derbi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün'den sevindiren haber geldi. Üç futbolcu da yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışarak teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.

Kulübün resmi açıklamasında, "Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, derbi öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yapacak.