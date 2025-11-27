Galatasaray'da Icardi'yi kızdıran sözler! Yönetimden açıklama istedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bolayır'ın sözleri sonrasında araya girerek, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi. Başkan Özbek'in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır ise "Dinleyebilirler! Yanlış bir şey söylemiyorum. Kimseye küfür de etmiyorum başkanım. 'İsim verme' diyorsunuz. Yani isimsiz mi dünyaya geldi bu adamlar? Bula beni mi buldunuz başkanım!" şeklinde konuştu.