Galatasaray'da Icardi'yi kızdıran sözler! Yönetimden açıklama istedi

Gazeteci Juan Etchegoyen, Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Etchegoyen, Icardi'nin Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası sinirlenerek Başkan Dursun Özbek ile görüşme talep ettiğini açıkladı.
YÖNETİMDEN AÇIKLAMA İSTEDİ
Arjantinli gazeteci, "Mauro Icardi ile Galatasaray arasındaki ilişkiler iyi değil. Hatta bir Türk yetkili, yönetim kurulu toplantısında onu eleştirdi ve konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bana söylenen, Icardi'nin birkaç gün önce Arjantin seyahatinden sonra antrenmana döndüğünde öfkeli olduğu ve kendisine yönelik yapılan yorumlar için açıklama talep ettiği." ifadelerini kullandı.
Icardi'nin doğrudan Dursun Özbek ile iletişime geçtiğini aktaran Juan Etchegoyen, Maurito'nun, Buenos Aires'teyken Turcan Bolayır'in söylediklerini okuduğunda doğrudan başkana yazdığı söylendi. Çok öfkeli ve üzgündü çünkü bu kişi ona karşı olabilecek en kötü şekilde konuşmuş ve fiziksel olarak en iyi durumda olmadığını söylemişti. Mauro, açıklama talep eden bir mesaj gönderdi ve başkan, Türkiye'ye vardığında bir toplantı yapacaklarını söyledi. Bu toplantı nihayet gerçekleşti. Görüşmenin şahsen bir ofiste mi yoksa görüntülü görüşme yoluyla mı gerçekleştiği belirtilmedi ancak toplantı gerçekleşti. Başkan, Mauro'nun geçen yıl sergilediği ve düzeltmesi gereken bazı davranışlarını gerekçe göstererek söylenenleri haklı çıkardı." dedi.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, geçtiğimiz haftalarda divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Mauro Icardi için "Koşamıyor, fazla kilolarını atamıyor ama şirin görünmek mecburiyetinde kalıyor. Olmaz! Futbolcu askerdir, oynayacaksın, koşacaksın, fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan sen Galatasaray'da top oynayamazsın. Maalesef 90 dakika oynamaya vücudu müsait değil. Oynayamaz. Ama Okan Buruk kardeşimiz kendisine inanıyorsa ona ben bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bolayır'ın sözleri sonrasında araya girerek, "Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar." dedi. Başkan Özbek'in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır ise "Dinleyebilirler! Yanlış bir şey söylemiyorum. Kimseye küfür de etmiyorum başkanım. 'İsim verme' diyorsunuz. Yani isimsiz mi dünyaya geldi bu adamlar? Bula beni mi buldunuz başkanım!" şeklinde konuştu.
