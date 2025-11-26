Pep’in aklı Aslan’da

Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Manchester City’ye konuk olmaya hazırlanan G.Saray, bu mücadeleye kadar maksimum puan almayı hedefliyor. Ancak İngiliz ekibinin aklı G.Saray maçında. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, “Leverkusen ve G.Saray maçlarından 3’er puan almalıyız. Deplasmandaki Real ve Bodo maçlarından da puan alırsak ilk 8’de bitiririz” dedi.
Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City'ye konuk olmaya hazırlanan G.Saray, bu mücadeleye kadar maksimum puan almayı hedefliyor. Ancak İngiliz ekibinin aklı G.Saray maçında. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Leverkusen ve G.Saray maçlarından 3'er puan almalıyız. Deplasmandaki Real ve Bodo maçlarından da puan alırsak ilk 8'de bitiririz" dedi.