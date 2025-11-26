CANLI SKOR ANA SAYFA
Osimhen'e servet

Osimhen'e servet

Fichajes’in haberine göre Rodrygo ve Vinicius’u gönderecek olan Real Madrid, Mbappe’yi kanada çekecek. Forveti ise Osimhen’le doldurmak için İspanyol devi 100 milyon euro’yu gözden çıkardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Osimhen'e servet

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, sergilediği performansla dünya devlerini peşinden koşturuyor. Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncunun ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılmaya başlandı. Teknik direktör Xabi Alonso tarafından kadroda düşünülmeyen Rodrygo ve yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşme uzatmayan Vinicius ile yolların ayrılması planlanıyor. Fichajes'in haberine göre forvette görev alan Kylian Mbappe'yi eski bölgesi olan sol kanada koyacak olan İspanyol ekibi, forveti Victor Osimhen ile doldurmak istiyor.

100 MİLYON EURO'YU DA AŞABİLİR

Haberde, "Kulüp, anında etkili bitiricilik ve ceza sahasında fiziksel varlık gösterebilen, kendini kanıtlamış bir golcüyü transfer etmek için kesin bir adım atmak adına ideal zamanın geldiğine inanıyor. Nijeryalı forvet, Galatasaray'a katıldığından beri olağanüstü yüksek bir performans sergileyerek kilit bir hücum oyuncusu haline geldi ve adı bir kez daha gelecek sezon için stratejik bir çözüm olarak öne çıkıyor" ifadeleri kullanıldı. Bu transferin maliyetinin Real Madrid için gerekirse 100 milyon euro'yu bile aşabileceğine haberde yer verildi.

DERBİYE KADAR YETİŞECEK

Sarı-kırmızılı takımın süper yıldızı Victor Osimhen'in, pazartesi günü oynanacak olan F.Bahçe derbisinde sahadaki yerini alması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren başarılı oyuncu, ne olursa olsun derbide oynamak istiyor. Her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Osimhen, sağlık heyetinden de olumlu bildirim alıyor.

SON DAKİKA
