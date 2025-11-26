Hakem çıldırttı

Yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle G.Saray çok sayıda eksikle çıktı Union Saint Gilloise mücadelesine... Bunun üzerine dakikalar 53'ü gösterdiğinde İsmail Jakobs da sakatlanıp kenara gelince işler tersine dönmeye başladı. Ancak her şeyin önüne geçen tek bir isim vardı:

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez.

İspanyol hakem verdiği ve vermediği kararlar ile çıldırttı. Maçtaki en önemli hatası ise Gilloise forveti David'e göstermediği ikinci sarı kart oldu. David, 54. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı ancak hakem oralı bile olmadı, kartını çıkarmadı.

ARDA ÜNYAY'I HEMEN İHRAÇ ETTİ

Herkes ikinci sarı karttan kırmızı beklerken İspanyol, pozisyona baka kaldı. 3 dakika sonra ihraç edilmeyen David golünü atıp hemen oyundan alındı.

Bu pozisyondan çok daha masum bir harekette Arda Ünyay'ı bir saniye bile tereddüt etmeden oyundan atan Sanchez, karşılaşma boyunca çok sayıda taç atışı hatası ve faullere de imzasını attı. 2 yıl önce oynanan Bayern Münih maçında Portekizli hakem kurbanı olan G.Saray, bu kez bir İspanyol hakemin kararlarının esiri oldu. Teknik direktör Okan Buruk'a da sarı kart veren Jose Maria Sanchez, tüm takdir haklarını Belçika ekibinden yana kullandı.

ARDA ÜNYAY SADECE 36 DAKİKADA ATILDI

Yedek kulübesinde çok sayıda genç oyuncu ile karşılaşmaya çıkan G.Saray'da İsmail Jakobs'un sakatlığı sonrasında 53'te oyuna 19 yaşındaki Arda Ünyay dahil oldu. Genç futbolcu 80 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyundan ihraç edildi. Sadece 36 dakika sahada kalabilen genç futbolcu, gördüğü kırmızı kartın ardından alkışlarla oyundan çıktı.

GÜNDOĞAN: ÇOK SAYIDA HATA YAPTIK

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, 1 aylık sakatlığın ardından henüz hazır olmadığını söyledi. Kendisinin de eksikleri olduğunu belirten Gündoğan, "Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Çok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba Play-Off'a kalmayı garantiliyoruz" ifadelerini kullandı.

SARA DİREĞİ GEÇEMEDİ

Çok sayıda eksikle sahaya çıkan G.Saray, kısıtlı kadrosuyla Gilloise karşısında oldukça zor anlar yaşadı. Osimhen, Lemina, Singo ve Yunus Akgün'ü çok arayan sarı-kırmızılılarda gole yaklaşan tek isim Gabriel Sara oldu. Etkili bir ilk yarı geçirmeyen Brezilyalı oyuncu yine de ayakta kalmayı başardı. Karşılaşmanın 27. dakikasında yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi karşıdan gören Gabriel Sara harika bir şut çıkardı.

Ancak top direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. İkinci yarıda da gole yaklaşan isim Sara oldu. Ceza alanı içerisinde güzel bir kafa vuruşu yapan Sara bu kez de kaleciyi geçemedi. Duran toplarda beklenen etkiyi yaratamayan Sambacı, forvet oyuncularının yapamadığını yapmaya çalıştı ancak bu kez gününde değildi ve fileleri bulamadı.

SANCHEZ BOŞ KALEYE ATAMADI

Savunmadaki performansı ile başarılı bir maç çıkartan Davinson Sanchez, hücumda ise inanılmaz bir gol kaçırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunu Belçika ekibi çizgiden çıkarırken dönen topa vuran Davinson Sanchez topu üstten dışarıya gönderdi. Sarı-kırmızılılar beraberlik şansını kaçırdı.

OSIMHEN'SİZ OLMUYOR

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in yokluğu G.Saray'a hiç yaramıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle iki kez forma giyemezken sarı-kırmızılılar iki maçtan da puansız ayrıldı. Osimhen oynadığı 3 maçta ise 6 gollük katkı verdi.

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de oynanan G.Birliği maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Kalede Günay yerine Uğurcan'ı oynatan Buruk, sakatlıkları bulunan Singo ve Lemina'dan yararlanamadı. UEFA listesine yazılmayan Kazımcan da kadroya yazılamadı.

Bu isimlerin yerine Jakobs, İlkay ve Icardi ilk 11'de sahaya çıktı.

33 MAÇLIK SERİ BİTTİ

RAMS Park'ta rakiplerine geçit vermeyen G.Saray, dün Union Saint Gilloise'e mağlup oldu. Evinde oynadığı son 33 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılıların, serisi dünkü yenilgi ile sona erdi. Cimbom daha önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys'a 1-0 mağlup olmuştu.

REKOR KIRILAMADI

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, önemli bir fırsatı kaçırdı. Hem ilk 8 yolunda ağır bir yara G.Saray, hem de son olarak 2012 yılında gerçekleştirdiği 3 maçlık galibiyet serisini geçmeyi başaramadı.

Okan Buruk'un, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in rekorunu kırma şansı gerçekleşmedi.

KULÜBEDE 6 GENÇ İSİM

Takımdaki sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılılar kadro kurmakta güçlük çekti. Osimhen, Lemina, Yunus, Singo, Kaan ve Berkan, sakatlıkları nedeniyle, Eren ile Metehan ise cezası nedeniyle dün yoktu. Bu isimlerin yerine yedek kulübesine 6 genç oyuncu yazıldı. Yedeklerdeki Furkan, Yusuf ve Ege gündüz oynanan U19 maçında süre almışlardı.