Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor
Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın Schalke'de forma giyen kardeşi olan Mertcan Ayhan'ın transferi için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya uzun yıllar görev yapabilecek bir isim getirmek istiyor.
Hem Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayabilecek hem de kulübün geleceğini emin ellere alacak bir oyuncu isteyen Galatasaray'ın, Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan'ı renklerine katmak istediği iddia edildi.
Ancak Galatasaray'ın bu transferde İtalyan ekibi Roma ile bir transfer yarışına girdiği de aktarıldı.
