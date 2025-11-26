CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor

Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor

Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın Schalke'de forma giyen kardeşi olan Mertcan Ayhan'ın transferi için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya uzun yıllar görev yapabilecek bir isim getirmek istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor

Hem Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayabilecek hem de kulübün geleceğini emin ellere alacak bir oyuncu isteyen Galatasaray'ın, Schalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan'ı renklerine katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor

Ancak Galatasaray'ın bu transferde İtalyan ekibi Roma ile bir transfer yarışına girdiği de aktarıldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan sürpriz transfer! O yıldızın kardeşi geliyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Schalke'nin, Türkiye U19 Milli Takım forması giyen 19 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro istediği belirtildi.

B. Dortmund'un yıldızı F.Bahçe'ye!
İDEFIX-Reklam
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu 01:20
Daha Eski
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar 01:20
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:20
İşte UEFA ülke puanında son durum İşte UEFA ülke puanında son durum 01:20
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 01:20
G.Saray 3 maç sonra mağlup! G.Saray 3 maç sonra mağlup! 01:20
Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt Jakobs'tan sakatlık sorusuna yanıt 01:20