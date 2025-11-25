Union Saint Gilloise mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Zorlu bir periyottan geçtiklerini ifade eden başarılı çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz belli. Hayallerimize yürümemiz için çok kritik bir maça çıkacağız. Bundan önce yarattığımız atmosferi en maksimum şekilde yaratmamız lazım.

ÖZEL BİR TAKIMIZ

Kim oynarsa oynasın, fiziksel ve zihinsel olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu tutkuyu ve arzuyu sahaya yansıttığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bunu da son G.Birliği maçında gösterdik. Oyuncularıma güveniyorum. Çok kaliteli ve özel insanlar. Rakibimize büyük saygı duyuyorum. Kendi kalitemizi sahaya yansıtırsak maçı kazanacağız. Sakatlıklar her takımın başına bunlar gelebilir.

Çok önemli oyunculara sahibiz.

HAYALLERİMİZ VAR

Kulübede kim olursa olsun sahaya 11 kişi çıkacağız. Çok güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Son idman öncesi durumlarına bakacağız. İlk hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak. İkinci hedefimiz ilk 16'nın içinde olup seri başında olmak. Büyük hayalimiz de ilk 8'de yer almak. Kazanırsak ilk hedefimize büyük ölçüde ulaşmış oluyoruz.

Maç maç düşünmemiz gerekiyor."

ÇOK BÜYÜK BİR TAKIMIZ

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü İcardi, Gilloise mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eleştirilere kulak asmadığını belirten İcardi işinin gol atmak olduğunu ifade ederek, "Bir hayalimiz var. Devler Ligi'nde kazanmaya devam etmek istiyoruz.

Takım içinde önemli olduğumu biliyorum, burada sakatlıklarla oynadım.

Herkes, Galatasaray'ı geliştirmek için uğraştı. Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"FENER'DEN DAHA İYİLER"

Gilloise CEO'su Philippe Bormans, Galatasaray maçı öncesinde atmosfere dikkat çekti. Bormans, "Atmosfer çılgın olacak. F.Bahçe ile iki kez oynadık ama bence bu maç atmosfer ve ambiyans açısından daha da iyi olacak.

Her zaman olduğu gibi, bir şeyler elde etmeye çalışacağız" dedi.