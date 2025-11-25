CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a PFDK şoku! Roland Sallai ve Abdullah Kavukcu...

Galatasaray'a PFDK şoku! Roland Sallai ve Abdullah Kavukcu...

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu ve Roland Sallai, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 19:12 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 19:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a PFDK şoku! Roland Sallai ve Abdullah Kavukcu...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da maçta yaşanan gelişmeler nedeniyle Abdullah Kavukcu ve Roland Sallai, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMALARI

'GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDULLAH KAVUKCU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ROLAND SALLAI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
F.Bahçe'den Gimenez takibi!
DİĞER
Tedesco, tesislerde Galatasaray’ın adını yasakladı! İşte bu kararın altında yatan sebep...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
G.Saray'a Osimhen müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson PFDK'ya sevk edildi! Ederson PFDK'ya sevk edildi! 18:50
Guardiola'dan G.Saray sözleri! Guardiola'dan G.Saray sözleri! 18:34
Vişça’ya geçmiş olsun ziyareti Vişça’ya geçmiş olsun ziyareti 18:11
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 17:23
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 17:15
Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! Trabzonspor'dan Edin Visca açıklaması! 17:00
Daha Eski
Sivasspor'da hazırlıklar! Sivasspor'da hazırlıklar! 16:56
Lewandowski transferde kararını verdi! Lewandowski transferde kararını verdi! 16:47
RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! RAMS Başakşehir maç hazırlıkları! 16:44
TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama TFF'den transfer dönemiyle ilgili açıklama 16:39
İspanyol basınından flaş transfer iddiası! İspanyol basınından flaş transfer iddiası! 16:26
En-Nesyri için karar verildi! En-Nesyri için karar verildi! 16:23