Galatasaray'a PFDK şoku! Roland Sallai ve Abdullah Kavukcu...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da maçta yaşanan gelişmeler nedeniyle Abdullah Kavukcu ve Roland Sallai, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMALARI

'GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDULLAH KAVUKCU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ROLAND SALLAI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'