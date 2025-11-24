Galatasaray'da ayrılık kararı! Yıldız ismin bileti kesildi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da bazı isimler performanslarıyla eleştirildi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un o ismin performansını beğenmediği ve takımdan göndermek istediği belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Gençlerbirliği ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve devre arasında oyundan çıktı. Yusuf Demir, oyunda kaldığı süreçte etkisiz bir görüntü ortaya koydu.
Genç futbolcu, etkisiz görüntüsü ile taraftarların tepkisini çekti. Takvim'de yer alan habere göre; Teknik Direktör Okan Buruk'un, 22 yaşındaki futbolcunun performansını beğenmediği ve takımdan göndermek istediği öğrenildi.
Cimbom, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
