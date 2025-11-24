Galatasaray’da arka adale alarmı! 1.5 ayda 7 sakatlık tartışma yarattı

Son haftalarda yaşanan arka adale sakatlıkları dikkat çekmeye başladı. Galatasaray'da son 1.5 ay içinde 6 futbolcunun toplam 7 kez aynı bölgeden sakatlık yaşadığı belirtilirken, bu durum Sarı-Kırmızılı camiada endişe yarattı. Takımda Singo'nun iki kez, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ise birer kez arka adale problemi nedeniyle takımdan uzak kaldığı aktarıldı. Peş peşe gelen sakatlıklar, Cimbom'un idmanlarında hazırlık süreçlerine ve maç temposuna yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Art arda yaşanan benzer sakatlıklar sonrası, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında iki temel soru gündeme oturdu: "Oyuncular yeterli seviyede idman yapmıyor mu? Yoğun maç temposu futbolcuların yükünü mü artırıyor?" Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada konuyu geniş kapsamlı şekilde tartışmaya başladı. Kimi taraftarlar teknik ekibin antrenman planlamasını eleştirirken, kimileri ise sezondaki sıkışık fikstürün doğal bir sonucu olduğunu savunuyor. Sakat futbolcuların durumu ve kulübün atacağı adımlar merakla beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'daki arka adale problemi sezonun en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

KRİZİN SEBEBİ BU MU?

Takvim'in haberine göre Galatasaray Avrupa'da oyuncu başına en yüksek sprint mesafesini kat eden ekip. Cimbom, patlayıcı koşulara dayalı bir fiziksel profil sergiliyor. Bu performansın yaşanan sakatlık krizinin nedeni olabileceği ise tartışmaları beraberinde getirdi.