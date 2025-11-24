CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da arka adale alarmı! 1.5 ayda 7 sakatlık tartışma yarattı

Galatasaray’da arka adale alarmı! 1.5 ayda 7 sakatlık tartışma yarattı

Galatasaray’da son dönemde art arda yaşanan arka adale sakatlıkları dikkat çekiyor. Taraftarlar “Hazırlıklar mı yetersiz?” ve “Yoğun tempodan mı?” sorularını gündeme taşırken krizin sprint yüküyle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da arka adale alarmı! 1.5 ayda 7 sakatlık tartışma yarattı

Son haftalarda yaşanan arka adale sakatlıkları dikkat çekmeye başladı. Galatasaray'da son 1.5 ay içinde 6 futbolcunun toplam 7 kez aynı bölgeden sakatlık yaşadığı belirtilirken, bu durum Sarı-Kırmızılı camiada endişe yarattı. Takımda Singo'nun iki kez, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'ın ise birer kez arka adale problemi nedeniyle takımdan uzak kaldığı aktarıldı. Peş peşe gelen sakatlıklar, Cimbom'un idmanlarında hazırlık süreçlerine ve maç temposuna yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Art arda yaşanan benzer sakatlıklar sonrası, kulüp çevrelerinde ve taraftarlar arasında iki temel soru gündeme oturdu: "Oyuncular yeterli seviyede idman yapmıyor mu? Yoğun maç temposu futbolcuların yükünü mü artırıyor?" Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada konuyu geniş kapsamlı şekilde tartışmaya başladı. Kimi taraftarlar teknik ekibin antrenman planlamasını eleştirirken, kimileri ise sezondaki sıkışık fikstürün doğal bir sonucu olduğunu savunuyor. Sakat futbolcuların durumu ve kulübün atacağı adımlar merakla beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'daki arka adale problemi sezonun en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

KRİZİN SEBEBİ BU MU?

Takvim'in haberine göre Galatasaray Avrupa'da oyuncu başına en yüksek sprint mesafesini kat eden ekip. Cimbom, patlayıcı koşulara dayalı bir fiziksel profil sergiliyor. Bu performansın yaşanan sakatlık krizinin nedeni olabileceği ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
D&R REKLAM
DİĞER
Enes Ünal İngilizlerin gündemine oturdu! 341 gün sonra attığı gol yankı buldu...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! 01:08
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:08
Milano derbisinde zafer Milan’ın! Milano derbisinde zafer Milan’ın! 01:08
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! 01:08
Daha Eski
C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 01:08
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 01:08
Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! 01:08
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 01:08
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 01:08
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 01:08