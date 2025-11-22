CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray maçı öncesi Union SG'de şok sakatlık! Fedde Leysen oyuna devam edemedi

Galatasaray maçı öncesi Union SG'de şok sakatlık! Fedde Leysen oyuna devam edemedi

Union Saint-Gilloise’nin Belçikalı savunmacısı Fedde Leysen, Cercle Brugge karşısında sakatlanarak 12. dakikada oyundan çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 18:31
Galatasaray maçı öncesi Union SG'de şok sakatlık! Fedde Leysen oyuna devam edemedi

Union Saint-Gilloise, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi talihsiz bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Belçika ekibi, ligde sahasında Cercle Brugge'ü konuk ettiği karşılaşmada önemli bir kayıp verdi.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Fedde Leysen, yaşadığı sakatlık sonrası yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Teknik ekip, Belçikalı savunmacıyı zorunlu değişiklikle kenara aldı.

Bu sezon Union Saint-Gilloise formasıyla 18 maça çıkan Leysen, 1 gol ve 2 asistlik katkı vermişti. Performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncunun durumu, salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray maçı öncesi büyük merak konusu oldu.

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki kritik mücadele, salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

