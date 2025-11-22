Galatasaray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! Fedde Leysen oyuna devam edemedi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Union Saint-Gilloise, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesi talihsiz bir sakatlık haberiyle sarsıldı. Belçika ekibi, ligde sahasında Cercle Brugge'ü konuk ettiği karşılaşmada önemli bir kayıp verdi.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Fedde Leysen, yaşadığı sakatlık sonrası yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Teknik ekip, Belçikalı savunmacıyı zorunlu değişiklikle kenara aldı.

Bu sezon Union Saint-Gilloise formasıyla 18 maça çıkan Leysen, 1 gol ve 2 asistlik katkı vermişti. Performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncunun durumu, salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray maçı öncesi büyük merak konusu oldu.

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki kritik mücadele, salı günü RAMS Park'ta oynanacak.