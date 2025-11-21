Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yaşadığı sakatlıkların ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yıllmaz'dan geldi.
ELİNDE ÇATLAKLAR VAR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre A Milli Takım'ın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper, sakatlık yaşayan oyuncular kervanına katıldı. Çekilen MR'da, 25 yaşındaki oyuncunun sol elinde çatlaklar tespit edildi.
FEDAKARLIK YAPACAK
Son dönemde Galatasaray taraftarının ıslıklı protestosu nedeniyle sıkıntılı süreç yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın, ağrıları olmasına rağmen fedakarlık yaparak, Gençlerbirliği maçında oynayacağı öğrenildi.
