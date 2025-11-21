CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Osimhen'in sakatlığının ardından bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği mücadelesi öncesi büyük bir şok yaşadı. İşte ayrıntılar... GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 10:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yaşadığı sakatlıkların ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yıllmaz'dan geldi.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

ELİNDE ÇATLAKLAR VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre A Milli Takım'ın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper, sakatlık yaşayan oyuncular kervanına katıldı. Çekilen MR'da, 25 yaşındaki oyuncunun sol elinde çatlaklar tespit edildi.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

FEDAKARLIK YAPACAK

Son dönemde Galatasaray taraftarının ıslıklı protestosu nedeniyle sıkıntılı süreç yaşayan Barış Alper Yılmaz'ın, ağrıları olmasına rağmen fedakarlık yaparak, Gençlerbirliği maçında oynayacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber! Gençlerbirliği maçında...

Teknik direktör Okan Buruk'un, Victor Osimhen'in sakat, Mauro Icardi'nin hazır olmaması nedeniyle Barış Alper Yılmaz'a forvet hattında görev vermesi bekleniyor.

REKLAM - Türk Telekom
Transferde Neves kapışması!
DİĞER
Beşiktaş’ta 4 transfer 4 veda! Kartal’ın transfer planı belli oldu
Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
F.Bahçe'den sürpriz orta saha hamlesi!
F.Bahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! F.Bahçe'ye Süper Lig'den sürpriz transfer! 10:02
Transferde Neves kapışması! Transferde Neves kapışması! 09:43
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! 09:16
G.Saray'da Barış ile Osimhen arasında kritik görüşme! G.Saray'da Barış ile Osimhen arasında kritik görüşme! 09:04
İngilizler Sara için devrede! İngilizler Sara için devrede! 08:57
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:42
Daha Eski
Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! Kokoskov: Sıkıntıda değiliz! 00:41
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? 00:19
Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! Özbek'ten flaş Osimhen açıklaması! 00:19
Özbek başkanlığa aday olacak mı? Özbek başkanlığa aday olacak mı? 00:19
Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... Osimhen’den Buruk'a flaş talep! Derbide... 00:18
A. Efes evinde Barça'yı devirdi! A. Efes evinde Barça'yı devirdi! 00:18