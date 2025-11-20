CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılı camiada milli ara dönüşü futbolcu için kritik karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 10:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

Galatasaray milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cimbom'da tek hedef bu maçtan 3 puan ile ayrılmak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın forvet hattında Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

A Milli Takımımız ile İspanya karşısında başarılı bir performans gösteren 25 yaşındaki futbolcu beğeni topladı. Barış Alper bu sezon 14 resmi maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.

İdefix
G.Saray'a transferde dev engel!
DİĞER
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için büyük fedakarlık! Okan Buruk'un mesajı ortaya çıktı...
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
FIFA devrede! Rafa Silva...
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 10:38
FIFA devrede! Rafa Silva... FIFA devrede! Rafa Silva... 10:31
G.Saray'a transferde dev engel! G.Saray'a transferde dev engel! 10:09
Chelsea-Barcelona maçı detayları! Chelsea-Barcelona maçı detayları! 09:57
Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman? Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:45
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? 09:26
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü! F.Bahçe'nin yıldızı Fransız devlerini birbirine düşürdü! 09:25
Kerem'i şoke eden dava! Kerem'i şoke eden dava! 09:19
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41