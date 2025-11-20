Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için kritik karar! Milli ara sonrası...

Galatasaray milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cimbom'da tek hedef bu maçtan 3 puan ile ayrılmak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın forvet hattında Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. A Milli Takımımız ile İspanya karşısında başarılı bir performans gösteren 25 yaşındaki futbolcu beğeni topladı. Barış Alper bu sezon 14 resmi maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.