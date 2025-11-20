4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları

20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla kulüplerden paylaşım geldi.
İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan anlamlı paylaşımları.
20 Kasım #DünyaÇocukGünü kutlu olsun. Çocuklar hep gülsün. pic.twitter.com/PoGmNAm9wi— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 20, 2025
Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun! Bugün, dünyanın dört bir yanında büyümeye çalışan milyonlarca çocuğun sesine kulak verdiğimiz; onların haklarını, hayallerini ve umutlarını hatırladığımız gün: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Her çocuk, doğduğu andan itibaren eşittir.… pic.twitter.com/G7NiaPsYOO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 20, 2025
Tüm çocukların eşit haklarla doğduğunu unutmadan; temel eğitim haklarından faydalandıkları, şiddet ve suistimale maruz kalmadıkları bir dünya diliyor, #DünyaÇocukHaklarıGünü'nü kutluyoruz. Daha parlak bir gelecek için çocukların sesi olarak haklarını korumayı hep birlikte… pic.twitter.com/llVWAmLvTt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 20, 2025
"Çocuklarımızın her biri, geleceğimizin birer umudu ve teminatıdır" Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/sUv0FePV4Z— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 20, 2025