CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları

4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları

Dünya Çocuk Günü nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan anlamlı paylaşımlar geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 13:29 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 13:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları

20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla kulüplerden paylaşım geldi.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan anlamlı paylaşımları.

Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz!
İdefix
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
TAKVİM CHP'nin İmralı oyununu açıklıyor! Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler: Özel isimleri bile belirledi
Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması!
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva son antrenmana katıldı mı? Rafa Silva son antrenmana katıldı mı? 12:38
Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! Fred: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz! 12:33
İşte muhtemel rakiplerimize karşı karnemiz! İşte muhtemel rakiplerimize karşı karnemiz! 12:17
Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! Bahis soruşturmasında son dakika açıklaması! 11:59
Buruk'tan sürpriz tercih! Icardi... Buruk'tan sürpriz tercih! Icardi... 11:50
Anadolu Efes-Barcelona maçı detayları! Anadolu Efes-Barcelona maçı detayları! 11:49
Daha Eski
Milli Takımlar hesabından Altay Bayındır paylaşımı! Milli Takımlar hesabından Altay Bayındır paylaşımı! 11:16
Popescu: Play-off'ta rakibimiz Türkiye olsun! Popescu: Play-off'ta rakibimiz Türkiye olsun! 11:02
OH Leuven-Roma maçı ne zaman? OH Leuven-Roma maçı ne zaman? 10:59
G.Saray'da Barış Alper için kritik karar! G.Saray'da Barış Alper için kritik karar! 10:53
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 10:38
FIFA devrede! Rafa Silva... FIFA devrede! Rafa Silva... 10:31