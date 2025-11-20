4 büyüklerden Dünya Çocuk Günü paylaşımları

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla kulüplerden paylaşım geldi.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan anlamlı paylaşımları.

Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun! Bugün, dünyanın dört bir yanında büyümeye çalışan milyonlarca çocuğun sesine kulak verdiğimiz; onların haklarını, hayallerini ve umutlarını hatırladığımız gün: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Her çocuk, doğduğu andan itibaren eşittir.… pic.twitter.com/G7NiaPsYOO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 20, 2025

Tüm çocukların eşit haklarla doğduğunu unutmadan; temel eğitim haklarından faydalandıkları, şiddet ve suistimale maruz kalmadıkları bir dünya diliyor, #DünyaÇocukHaklarıGünü'nü kutluyoruz. Daha parlak bir gelecek için çocukların sesi olarak haklarını korumayı hep birlikte… pic.twitter.com/llVWAmLvTt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 20, 2025