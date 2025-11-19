Victor Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek? Fenerbahçe maçında olacak mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off final maçında sakatlanan ve ikinci yarının başında oyundan alınan Victor Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu. Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Yapılan açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandıran futbolseverler, "Victor Osimhen ne zaman dönecek?" ve "Victor Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek?" gibi soruları incemeleyi sürdürüyor. İşte, Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında öne çıkan detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 12:19Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:53
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlanarak ikinci yarının başında oyundan alınan Victor Osimhen'in sağlık durumu netlik kazandı. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
Bu gelişmenin ardından futbolseverler, yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Victor Osimhen ne zaman dönecek?" ve "Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek?" gibi sorular yoğun ilgi görüyor. İşte Osimhen'in sakatlığı ve iyileşme süreciyle ilgili öne çıkan tüm detaylar…
VICTOR OSIMHEN'IN SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?
Sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Victor Osimhen'in ne zaman geri döneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklamaya göre tedavisine başlanılan Nijeryalı golcünün Gençlerbirliği maçında kadroda olması beklenmiyor.
Milli ara sonrası kritik bir dönemece girecek Galatasaray'da Victor Osimhen'in ne zaman geri döneceği araştırılıyor. Nijeryalı yıldız futbolcunun Union Saint-Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kadroda olması bekleniyor.
VICTOR OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçını kaçırması beklenirken, Fenerbahçe maçında oynayacağı tahmin ediliyor.