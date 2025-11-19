CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

Son dakika Galatasaray haberleri: Çok sayıda yıldızını sakatlığa kurban veren Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılarda milli takımda sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:25 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:40
Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor.

Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Abdülkerim Bardakcı Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'yu sakatlığa kurban verdi.

Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

Bir süredir sahalardan uzak olan İlkay Gündoğan, sakatlığını atlatarak çalışmalara başlarken, Cimbom'a bir müjde daha geldi.

Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

ABDÜLKERİM DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Milli takımın İspanya ile oynadığı maç öncesinde sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın düz koşulara başladığı öğrenildi.

Milli takımda sakatlanmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan haber var

Sabah'ın haberine göre, tecrübeli savunma oyuncusunun cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçına yetişmesi bekleniyor.

