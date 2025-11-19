CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!

Galatasaray'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 21:52
Galatasaray'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü G ençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

SON DAKİKA
