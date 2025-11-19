Galatasaray'ın Gençlerbirliği mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü G ençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre
Koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.