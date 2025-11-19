Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması! İşte ödenecek rakam

Sarı-kırmızılılar milli takım kaptanından vazgeçmiyor. İtalyan ekibi İnter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'na çocukluk aşkı G.Saray formasını giydirmek İsteyen yönetim, ocak ayında bir kez daha Çizme'ye çıkarma yapacak. İşte Galatasaray'ın gözden çıkaracağı rakam... | GALATASARAY HABERLERİ
Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı skorların da etkisiyle ocak ayında en az 3 takviye talep etti.
Avrupa'daki hedeflerini büyüten sarı-kırmızılı yönetim, listedeki isimlerle tek tek temasa geçecek. Bunların başında da transfer döneminin son günlerinde transferi için uğraşılan ancak İnter yönetiminin yüksek bonservis bedeli talep ettiği Hakan Çalhanoğlu yer alıyor.
15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK Her fırsatta çocukluk aşkı G.Saray'da forma giymek istediği belirterek topu yönetime atan milli futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye dönmeye dünden razı.
Orta alanda İlkay Gündoğan'ın alternatifsiz kalması ve Sara'nın da form düşüklüğü nedeniyle Hakan için yeni bir düşünceye giren yönetim, ocak ayında harekete geçecek. İnter'in daha önce talep ettiği 20-25 milyon euro'luk bedeli 15 seviyesine düşürmeye çalışacak olan G.Saray, bunu başarırsa transferi noktalayacak.
İTALYA'DA GOL KRALI Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kafilesinden çıkartılan Hakan Çalhanoğlu kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini geçiriyor. İnter forması altında İtalya'da attığı 5 golle krallık yarışında Bologna forması giyen Orsolino ile birlikte zirvede bulunan başarılı oyuncu, Bulgaristan maçında da kilidi açan isim olmuştu.