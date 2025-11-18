CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Brezilya'nın Senegal ile oynadığı hazırlık maçının ardından Rodrygo'nun sarı-kırmızılıların futbolcusu Ismail Jakobs ile forma değiştirip sosyal medyadan takipleşmesi dikkat çekmişti. Diğer yandan Brezilyalı yıldız ile ilgili yaşanan o gelişmeler, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 11:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Brezilya ile Senegal kısa süre önce hazırlık maçında kozlarını paylaştılar. Bu mücadeleden ev sahibi Brezilya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Rodrygo ile Galatasaraylı Ismail Jakobs'un görüntüsü dikkat çekmişti.

Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Rodrygo, Ismail Jakobs ile formasını değiştirmiş ve iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'ya sosyal medyadan transfer çağrısında bulundular.

Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" mesajları yazmaya başladılar.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

G.SARAYLI TARAFTARLARI ÖVMÜŞTÜ

Brezilyalı yıldız bundan 3 yıl önce ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda bugüne kadar kendisini en fazla etkileyen rakip takım taraftarının Galatasaray'da olduğunu ifade etmişti.

