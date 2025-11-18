Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Rodrygo, Ismail Jakobs ile formasını değiştirmiş ve iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'ya sosyal medyadan transfer çağrısında bulundular.