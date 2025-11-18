Galatasaray'da transferde Rodrygo çılgınlığı!

Brezilya'nın Senegal ile oynadığı hazırlık maçının ardından Rodrygo'nun sarı-kırmızılıların futbolcusu Ismail Jakobs ile forma değiştirip sosyal medyadan takipleşmesi dikkat çekmişti. Diğer yandan Brezilyalı yıldız ile ilgili yaşanan o gelişmeler, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Brezilya ile Senegal kısa süre önce hazırlık maçında kozlarını paylaştılar. Bu mücadeleden ev sahibi Brezilya sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Rodrygo ile Galatasaraylı Ismail Jakobs'un görüntüsü dikkat çekmişti.
Rodrygo, Ismail Jakobs ile formasını değiştirmiş ve iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'ya sosyal medyadan transfer çağrısında bulundular.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Rodrygo'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" mesajları yazmaya başladılar.
