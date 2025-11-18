CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 20:10
Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda topa sahip olma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Galatasaray'da tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün ise salon çalışmalarının ardından düz koşulara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
