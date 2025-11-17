CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

Geçen yıl Galatasaray'on sık sık gündeme gelen ancak İngiliz ekibi Wolverhampton'a giden Jhon Arias burada tutunamadı. Ayrılık kararı alan Kolombiyalı kanat oyuncusu için sarı kırmızılılar devreye girdi. Cimbom, yıldız oyuncu için transfer planını belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

Teknik direktör Okan Buruk'un geçmiş yıllarda özel olarak Brezilya'da izlettiği Jhon Arias için yeniden bir ihtimal belirdi.

Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

O dönemde Fluminense'nin talep ettiği 15 milyon euro'yu çok bulan ve başka isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun İngiliz ekibi Wolverhampton'a gidişini izlemişti. Ancak İngiltere'de uyum sorunu yaşayan ve mutsuz olan 28 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçildi.

Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

KİRALAMA YOLUNA GİDİLECEK
Brezilya'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Arias, Kolombiya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

Bu transfer için sarı-kırmızılılar ocak ayını bekliyor. Oyuncunun İngiltere'den ayrılma isteğini koz olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan opsiyonla birlikte oyuncuyu kiralamaya çalışacak. Wolverhampton'ın da zorluk çıkarması beklenmezken, Okan Buruk eski gözdesine kavuşmak istiyor.

Galatasaray Jhon Arias için transfer planını belirledi!

Jhon Arias'ın Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Davinson Sanchez de yıllardır parçalı formayı giyiyor. Daha önce transfer söylentileri olduğu dönemden itibaren Arias'a G.Saray'ı anlatan Davinson'un varlığı da oyuncunun Türkiye'ye gelişini hızlandıracak önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor.

Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı!
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı
DİĞER
Yıldız oyuncu için Galatasaray'a servet! Transfer rekorunu kırabilir...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 23:40
ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! 23:27
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:08
Daha Eski
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 23:03
Sırbistan geri düştüğü maçta galip! Sırbistan geri düştüğü maçta galip! 22:19
Arnavutluk yenilse de play-off'ta! Arnavutluk yenilse de play-off'ta! 22:14
Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı 22:02
Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı 22:01
F.Bahçe deplasmanda galip! F.Bahçe deplasmanda galip! 21:53