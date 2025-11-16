Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu merak konusu oldu. Yıldız futbolcu, ülkesi Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte El Trece kanalında Mario Pergolini'nin sunduğu Otro Dia Perdido programına katıldı.
aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre, sunucu Pergolini, Icardi'nin partneri Suarez'e, Icardi'nin Arjantin'e dönüp futbol oynama ihtimalini sordu. Suarez ise bu ihtimale cevap verdi:
"Mauro eğer gelirse, River'a gelir. Tartışma yok. Bu konu zaten konuşuldu. Boca Juniors mı? Kesinlikle yasak."
Bunun üzerine Icardi, "Ben Newell's taraftarıyım, o yüzden konuyla ilgim yok." cevabını verdi.
Açıklamalarına devam eden 32 yaşındaki golcü Arjantin'de oynama ihtimaline yönelik, "Birçok kez benimle iletişime geçtiler geri dönmem için, ama daha zamanım var. Çünkü çocukluğumdan beri hayatım Avrupa'da geçti." ifadelerini kullandı.