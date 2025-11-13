CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Noa Lang Galatasaray'a teklif edildi!

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılara sürpriz bir isim gündeme geldi. Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın Galatasaray'a önerildiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'da devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın en az 4 transfer yapması bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre; transfer yapılacak mevkilerden biri de sol kanat... Galatasaray, yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürürken bir sürprizle karşılaştı. İtalyan ekibi Napoli'nin formasını giyen 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi.

Transfer ile ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek. Geçtiğimiz yaz PSV Eindhoven'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncu, yeni takımına bir türlü uyum sağlayamadı.

İtalyan medyasındaki haberlerde, "Napoli ona yatırım yaptı ancak Conte, beklediği süreyi ve güveni kendisine vermiyor. Bu durumun çözülmesi gerekiyor. Lang, memnuniyetsizliğini menajerlerine ve yakın çevresine iletti" yorumlarına yer verildi. Bu sezon 11maçta görev alan Lang'ın gol ya da asisti bulunmuyor.

43.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Noa Lang için şimdiye kadar 43.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Yıldız oyuncu için Napoli 25, PSV 12.5, Club Brugge ise 6 milyon Euro'luk ödeme yaptı.

