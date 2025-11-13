CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Diomande hamlesi

Diomande hamlesi

Aslan defans takviyesi için sürpriz bir ismi takip ediyor. Galatasaray, savunma hattına transfer planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon'dan 21 yaşındaki Fildişili stoper Ousmane Diomande'yi listesine ekleyerek çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Diomande hamlesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar savunma hattına takviye planlıyor. Cimbom, 21 yaşındaki Ousmane Diomande'yi takip etmeye başladı. Portekiz'de Sporting Lizbon'da forma giyen Fildişi Sahilli stoperin listeye eklendiği kaydedildi. Africafoot'un yazdığı habere göre Diomande'nin ocak ayı transfer döneminde başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve Avrupa'da üst seviyede oynayabileceği bir kulüpte yer almak istediği vurgulandı. Galatasaray'ın transfer ciddi olduğu ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sporting Lizbon ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan genç stoper, bu sezon 8 resmi maçta sahaya çıkarken, 588 dakika süre aldı. Gelecek vaat eden Diomande'yi İngiltere Premier Lig başta olmak üzere Avrupa'nın üst düzey kulüpleri takip ediyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fildişi Sahilli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunacağı iddia edildi. Cimbom'un Wilfried Singo'dan sonra bir başka Fildişi Sahilli genç savunmacı Ousmane Diomande'yi de gözüne kestirdiği savunuldu.

ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDI

Ousmane Diomande genç yaşına rağmen kısa sürede önemli başarılar elde etti. Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2024'te Afrika Uluslar Kupası'nı kaldırırken, Portekiz kulübü Sporting ile de 2 lig şampiyonluğu ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

DİDİER DROGBA REFERANS

Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde olan Ousmane Diomande için Didier Drogba'nın referans dikkat çekiyor. Fildişi Sahili futbolunun efsane ismi Drogba'nın, futbolculuk döneminde formasını giydiği Galatasaray için destek olabileceği kaydedildi. Drogba'nın son dönemde Fildişi Sahilli futbolcuların transferinde önemli rol oynadığı belirtildi.

WİLFRİED SİNGO ÖRNEĞİ

G.Saray'ın sezon başında ciddi bir yatırımla Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, Ousmane Diomande hamlesinde olumlu bir örnek olacak. Singo'nun da Diomande ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nda beraber oynaması olumlu bir gelişme olarak göze çarpıyor.

