Şampiyon ödülleri topladı

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin spor ekosistemini bir araya getiren Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Spor Ödülleri Töreni, dün İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleşti. Zirvede; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ultra-Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı gibi spor dünyasının önemli isimleri yer aldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Günün ilham veren konuşmaları ve özel panellerinin ardından sahne, Türkiye'nin ve dünyanın yıldız isimlerini ağırlayan büyük ödül törenine ev sahipliği yaptı. Sezon boyunca gösterdikleri başarılarla dikkat çeken isimler törende ödüllerini tek tek aldı. Süper Lig'de son şampiyon ünvanını taşıyan Galatasaray, kulüp olarak tam 9 ödül alarak dev zirveye damgasını vurdu.

FOTOMAÇ FUTBOLDA YILIN EN İYİLERİ

Turkuvaz Medya Onur Ödülü T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü İbrahim Hacıosmanoğlu

Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü Mehmet Akif Üstündağ

Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü Vincenzo Montella

En İyi Lejyoner Ödülü Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü Arda Güler (R.Madrid) / Kenan Yıldız (Juventus)

Trendyol Süper Lig Yılın Takımı Galatasaray

Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı Dursun Özbek

Yılın En Başarılı Teknik Direktörü Okan Buruk (Galatasaray)

Yılın Kalecisi Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Yılın Sağ Beki Zeki Yavru (Samsunspor)

Yılın Sağ Stoperi Milan Skrinlar (Fenerbahçe)

Yılın Sol Stoperi Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Yılın Ön Liberosu Lucas Torreira (Galatasaray)

Yılın Orta Saha Oyuncusu İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Yılın Sol Kanat Oyuncusu Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu Oleksandr Zubkov (Trabzonspor)

Yılın 10 Numarası Rafa Silva (Beşiktaş)

Yılın Golcüsü Victor Osimhen (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü Galatasaray

Yılın Fark Yaratan Teknik Direktörü Eyüp Saka (Trabzonspor U19 Takımı)

Yılın Yeni Nesil İletişim Ödülü Trabzonspor

Yılın En İyi Dijital Spor Haber Sitesi Ödülü Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce