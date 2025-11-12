CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bonservisini 75 milyon Euro karşılığında aldığı Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, bu sezon da sarı-kırmızılı forma altında başarılı performansını sürdüren Nijeryalı dünya yıldızına talip olan dev kulübü duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 14:06
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak adından söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi Victor Osimhen olmuştu.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılılarda etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki santrfor, Avrupa devleri ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalmıştı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün bonservisi için Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Bu sezon da Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Hala birçok Avrupa devinin takip ettiği golcü futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

BARCELONA'DAN OSIMHEN'E KANCA

İspanyol basını, Barcelona'nın önümüzdeki yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Fichajes kaynaklı haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Osimhen'i transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

La Liga devinin Robert Lewandowski'nin yerine forvet arayışı içinde olduğu ve bu doğrultuda Nijeryalı santrforu listesine aldığı belirtildi.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Deco ve sportif yönetimin, Victor Osimhen'in profilinin, potansiyelinin ve maliyetinin Barcelona için uygun olduğuna ve takımda fark yaratan bir golcüye olan ihtiyacı karşılayacağına inandığı kaydedildi.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

26 yaşındaki forvetin fiziksel gücü, hızı ve gol atma içgüdüsü nedeniyle Barcelona'nın ilgisini çektiği ve Katalan ekibinin orta ve uzun vadeli projesinde bu özellikleri aradığının altı çizildi.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Barcelona cephesinin, golcü futbolcunun henüz tam potansiyeline ulaşamadığını düşündüğü ve bu sebeple bu transferin stratejik bir yatırım olarak görüldüğü aktarıldı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

İspanyol ekibinin Victor Osimhen'in sadece gol katkısı yapmadığını, aynı zamanda karakter ve yoğunluk gibi büyük bir projeye liderlik eden bir forvet için olmazsa olmaz niteliklere de sahip olduğunu düşündüğü belirtildi.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Sportif Direktör Deco'nun, Nijeryalı süper yıldızın "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirttiği yazıldı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Osimhen'in büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncuyu temsil ettiği ve bu da onu Haaland veya Julian Alvarez'den daha uygun bir seçenek haline getirdiği vurgulandı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

İLK TEMAS KURULDU

Sportif yönetimin, mali sınırları aşmadan ve müzakerelerin tamamlanabileceğine inanarak ön temasları başlattığı kaydedildi.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Barcelona'nın, Victor Osimhen'i transfer etmenin sadece santrfor arayışlarını çözmekle kalmayacağına, aynı zamanda projeye yeni ve rekabetçi bir hava katacağına inandığının altı çizildi.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Lewandowski'nin deneyimiyle Osimhen'in, hücumda liderliği üstlenebileceği ve gol, karakter ve potansiyeli bir araya getirerek Barcelona'nın yeni döneminin sembolü olabileceği aktarıldı.

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Bu hamlenin, kulübün hücumda rekabet gücünü yeniden kazanması ve Avrupa hedeflerini koruması için stratejik, tutarlı ve gerekli görüldüğü belirtildi.

