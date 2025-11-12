İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"

Sportif Direktör Deco'nun, Nijeryalı süper yıldızın "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirttiği yazıldı.

Osimhen'in büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncuyu temsil ettiği ve bu da onu Haaland veya Julian Alvarez'den daha uygun bir seçenek haline getirdiği vurgulandı.