İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bonservisini 75 milyon Euro karşılığında aldığı Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, bu sezon da sarı-kırmızılı forma altında başarılı performansını sürdüren Nijeryalı dünya yıldızına talip olan dev kulübü duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak adından söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi Victor Osimhen olmuştu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılılarda etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki santrfor, Avrupa devleri ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalmıştı.
Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün bonservisi için Napoli ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fichajes kaynaklı haberde, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Osimhen'i transfer etmeyi düşündüğü isimler arasında yer aldığı aktarıldı.
La Liga devinin Robert Lewandowski'nin yerine forvet arayışı içinde olduğu ve bu doğrultuda Nijeryalı santrforu listesine aldığı belirtildi.
Deco ve sportif yönetimin, Victor Osimhen'in profilinin, potansiyelinin ve maliyetinin Barcelona için uygun olduğuna ve takımda fark yaratan bir golcüye olan ihtiyacı karşılayacağına inandığı kaydedildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
26 yaşındaki forvetin fiziksel gücü, hızı ve gol atma içgüdüsü nedeniyle Barcelona'nın ilgisini çektiği ve Katalan ekibinin orta ve uzun vadeli projesinde bu özellikleri aradığının altı çizildi.
Barcelona cephesinin, golcü futbolcunun henüz tam potansiyeline ulaşamadığını düşündüğü ve bu sebeple bu transferin stratejik bir yatırım olarak görüldüğü aktarıldı.
İspanyol ekibinin Victor Osimhen'in sadece gol katkısı yapmadığını, aynı zamanda karakter ve yoğunluk gibi büyük bir projeye liderlik eden bir forvet için olmazsa olmaz niteliklere de sahip olduğunu düşündüğü belirtildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sportif Direktör Deco'nun, Nijeryalı süper yıldızın "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirttiği yazıldı.
Osimhen'in büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncuyu temsil ettiği ve bu da onu Haaland veya Julian Alvarez'den daha uygun bir seçenek haline getirdiği vurgulandı.
İLK TEMAS KURULDU
Sportif yönetimin, mali sınırları aşmadan ve müzakerelerin tamamlanabileceğine inanarak ön temasları başlattığı kaydedildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.