Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkatleri çeken Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların Atalanta'da sorun yaşayan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın transferi için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. İşte Cimbom'un Lookman için İtalyan ekibine önereceği rakam... (GS spor haberi)
Lookman'ın transfer gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Özbek, "Transferler gizli, medyada tartışılmasına fırsat verilmeden yapılması gereken bir şey. Göreve geldiğimiz 2022'den bu yana çok emek veriyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızın görüşleri doğrultusunda eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunun için gerekeni yapacağız." yanıtını verdi.
Sezon başında gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.
Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.
