Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkatleri çeken Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların Atalanta'da sorun yaşayan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın transferi için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. İşte Cimbom'un Lookman için İtalyan ekibine önereceği rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 09:06
Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen Galatasaray, U.S. Gilloise'yi yenmesi halinde ilk 24'ü büyük ölçüde garantileyecek.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Yönetim ara transferde ilk 8'e yönelik hamleler yapacak. İlk sırada Atalanta'dan Ademola Lookman var.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Lookman transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Lookman'ın transfer gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Özbek, "Transferler gizli, medyada tartışılmasına fırsat verilmeden yapılması gereken bir şey. Göreve geldiğimiz 2022'den bu yana çok emek veriyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ara transfer dönemine yaklaşıyoruz. Hocamızın görüşleri doğrultusunda eksiklerimizi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu sene 26. şampiyonluğumuzu yakalamak, Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bunun için gerekeni yapacağız." yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Sezon başında gündeme gelen Lookman için İtalyanlar 60 milyon Euro talep edince frene basılmıştı.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Sabah'ın haberine göre, ocak ayında Atalanta ile masaya oturacak Aslan, 40 milyon Euro bütçe ayırdı.

Galatasaray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Kulüp başkanının ardından hocasıyla da sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız bu sezon 10 maçta sadece 1 gol atabildi.

